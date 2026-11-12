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Адриан Андреев е на четвъртфинал в Херсонисос
  Тема: Български спортни успехи

Адриан Андреев е на четвъртфинал в Херсонисос

12 Ноември, 2026 20:19 61 0

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Българинът победи третия поставен Раул Бранкачо след отказване на италианеца при 7:6(6), 3:0

Адриан Андреев е на четвъртфинал в Херсонисос - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция. Българинът победи третия поставен Раул Бранкачо с 7:6(6), 3:0 и отказване на италианеца заради контузия. Надпреварата се провежда на твърди кортове и е с награден фонд 56 700 евро.

Андреев изоставаше с 2:4 в първия сет, но успя да изравни и да поведе с 5:4. При този резултат той пропусна два сетбола при сервис на Бранкачо. Сетът стигна до тайбрек, в който българинът също пропусна възможност при 6:5, но спечели следващите две точки и затвори частта с 8:6.

Във втория сет Андреев направи два пробива и поведе с 3:0. След това Бранкачо прекрати участието си в срещата. За българина това беше петият успех в турнира след две победи в квалификациите и две в основната схема. С класирането си той заработи 11 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 584-о място.

За място на полуфиналите Андреев ще играе срещу друг италианец – Микеле Рибекай. Двубоят е насрочен за 13 ноември. Рибекай достигна до четвъртфиналите след победа над сънародника си Карло Алберто Каниато.

Алекс Ганчев също продължава в турнира. Българинът и Саша Маес от Люксембург победиха водачите в схемата Виктор Корня от Румъния и Кай Венелт от Германия с 6:4, 6:2 за 77 минути.

Ганчев и Маес започнаха с изоставане от 0:2, но спечелиха пет поредни гейма и обърнаха резултата до 5:2, преди да затворят първия сет с 6:4. Във втората част двамата взеха четири последователни гейма от 2:2 до 6:2.

На полуфиналите българинът и люксембургският му партньор ще срещнат италианците Лоренцо Анджелини и Карло Алберто Каниато. Ганчев вече си осигури 17 точки за ранглистата на двойки, в която заема 827-о място.


Гърция
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