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Никола Цолов: Изключително съм благодарен на Ред Бул - искам да стана пилот във Формула 1

Никола Цолов: Изключително съм благодарен на Ред Бул - искам да стана пилот във Формула 1

12 Ноември, 2026 20:41 377 3

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Българинът ще бъде резервен пилот на тима от Ф1 през следващия сезон

Никола Цолов: Изключително съм благодарен на Ред Бул - искам да стана пилот във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Никола Цолов ще трябва да отложи поне с още един сезон надеждите си да дебютира като титулярен пилот във Формула 1. Рейсинг Булс взе решение да запази Лиам Лоусън и Арвид Линдблад за сезон 2027, което означава, че българският талант няма да получи място в състезателния състав на тима.

Въпреки това бъдещето на Цолов в програмата на Ред Бул изглежда свързано с подготовка за голямата крачка към най-високото ниво на автомобилния спорт. "Българския лъв" ще изпълнява ролята на резервен пилот, като отборът му е предвидил натоварена програма, включваща тестове и участия в свободни тренировки. Целта е той да натрупа ценен опит и да бъде подготвен за евентуално място на стартовата решетка през следващите години.

Самият Цолов не крие амбициите си и определи Формула 1 като основната цел в своята кариера. Българският пилот изрази благодарност към Ред Бул за доверието и подкрепата, които получава след присъединяването си към програмата за млади състезатели.

„Изключително съм щастлив и благодарен на Ред Бул за предоставената възможност. Откакто се присъединих към програмата за млади пилоти, получавам невероятна подкрепа и постигнах огромен напредък както като състезател, така и като човек. Кариерата ми се развива изключително бързо и дължа много на всички, които повярваха в мен и ми помогнаха да стигна дотук“, сподели Цолов.

Той подчерта, че ще използва предстоящия период, за да се развива и да извлече максимума от възможностите, които ще му предостави отборът.

„Целта ми е ясна – искам да стана пилот във Формула 1. Вълнувам се изключително много от възможността да посветя следващата година на подготовката си за тази важна стъпка. Уверен съм, че с подкрепата и опита на отбора ще получа възможно най-добрата подготовка, за да бъда напълно готов да застана на стартовата решетка във Формула 1, когато дойде моментът“, заяви българският състезател.

Цолов е наясно, че пред него все още има много работа и нови неща за усвояване. На този етап обаче основният му приоритет остава финалът на сезона във Формула 2, където ще се стреми да завърши кампанията по възможно най-добрия начин.

„Знам, че имам още много да уча, но съм готов да работя усилено, да се възползвам максимално от всяка възможност и да дам всичко от себе си за отбора. Засега обаче съм изцяло съсредоточен върху това да завърша сезона във Формула 2 по възможно най-добрия начин“, добави Никола Цолов.


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