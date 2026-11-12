Рома е фаворит за подписа на Ендрик! Милан може да отпадне от битката заради любопитна причина

Рома е с най-сериозни шансове да привлече нападателя на Реал Мадрид Ендрик под наем през зимния трансферен прозорец. Това съобщават италианските издания „Кориере дело спорт“ и „Гадзета дело спорт“, според които римският клуб вече заема водеща позиция в надпреварата за бразилския талант.

20-годишният футболист не получава достатъчно игрово време в състава на испанския гранд. От началото на сезона той е записал едва 141 минути на терена, което засилва спекулациите за временното му напускане на „Сантяго Бернабеу“. Няколко клуба следят ситуацията и проявяват желание да го привлекат до края на кампанията.

Рома е готова да предложи на Реал Мадрид наем с опция за закупуване. Възможно е обаче в споразумението да бъде включена и клауза, която да позволи на испанския клуб да си върне нападателя при определени условия.

Интерес към Ендрик има и от страна на Милан. Според „Кориере дело спорт“ обаче съществува любопитна подробност, която може да повлияе на евентуалните преговори. Бразилецът е част от евангелистко движение и според информацията не одобрявал прозвището „Дявола“, с което е известен миланският клуб.

В битката за подписа на нападателя се е включил и Спортинг Лисабон. По информация на Николо Скира португалският тим следи ситуацията след назначаването на Пауло Фонсека, с когото Ендрик вече работи в Лион. Матео Морето пък съобщава за интерес и запитвания от клубове от Англия.

Междувременно в Рома разглеждат и алтернативни варианти за подсилване на атаката, в случай че не успеят да постигнат споразумение с Реал Мадрид. Сред набелязаните имена са Гиорги Квернадзе от Фрозиноне, Родриго Рикелме от Бетис и Самуел Лино от Фламенго.

Според „Ла Република“ в трансферните планове на римляните фигурира и Адемола Луукман от Атлетико Мадрид. Нигерийският нападател познава отлично методите на работа на Джан Пиеро Гасперини, под чието ръководство остави силни впечатления с екипа на Аталанта.

Предстоящият зимен трансферен прозорец ще покаже дали Рома ще успее да спечели битката за Ендрик или някой от останалите претенденти ще убеди Реал Мадрид да изпрати младия нападател под наем.