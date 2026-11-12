Трабзонспор изгони Айзея Кенън с грозно послание!

Айзея Кенън вече не е част от състава на Трабзонспор, обявиха официално от турския баскетболен клуб. Раздялата с 35-годишния американец обаче бе съпроводена с необичайно остро изявление от страна на ръководството, което даде да се разбере, че отношенията между двете страни не са приключили по най-добрия начин.

В официалното съобщение от клуба заявиха, че името на бившия гард на Цървена звезда ще остане „записано с черни букви“ в историята на Трабзонспор. От турския тим не посочиха конкретните причини за решението да прекратят отношенията си с баскетболиста по средата на сезона.

„Пристигането му бе едно събитие, раздялата – съвсем друго. Името на Айзея Кенън е записано с черни букви в историята на Трабзонспор“, написаха от клуба.

През настоящата кампания Кенън записваше средно по 10,1 точки и 1,1 асистенции в турското първенство. В Шампионската лига на ФИБА показателите му бяха по-високи – 11,7 точки и 2 асистенции на мач.

Кенън не изключва завръщане в Цървена звезда

На фона на раздялата с Трабзонспор американецът даде интервю за „Меридианспорт“, в което си припомни престоя си в Белград и разкри колко силна е връзката му с Цървена звезда. Гардът не скри, че би приел с удоволствие възможността отново да облече екипа на сръбския гранд.

Кенън призна, че чувства определен дълг към клуба, тъй като тежка контузия на предната кръстна връзка му попречила да изпълни докрай договора си с „червено-белите“.

„Искаш да играеш там, където те желаят. Ако можем да се съберем отново... Без напрежение. Ако Звезда почука на вратата ми, тя винаги ще бъде отворена. Клубът има специално място в сърцето ми, а и чувствам, че им дължа една година“, заяви американецът.

Той определи времето си в Белград като едно от най-хубавите преживявания в кариерата си и подчерта, че няма негативни спомени от престоя си в клуба. Единственото, за което съжалява, е невъзможността да се завърне на паркета след тежката травма и да изиграе пропуснатия период от договора си.

„Прекарах невероятни години там. Не мога да кажа нищо негативно за Звезда. Единственото, ако изобщо трябва да спомена нещо, е, че исках да се върна и да изпълня тази една година от договора, която пропуснах заради контузия. Исках да остана, но ги разбирам напълно“, сподели Кенън.

Американецът си спомни с особено топли чувства за атмосферата в залата, отношението на феновете и организацията в клуба. По думите му възможността да играе пред привържениците на Цървена звезда е била незабравима част от неговия професионален път.

Кенън вярва в качествата на настоящия състав

Баскетболистът коментира и настоящия отбор на сръбския гранд, като изрази увереност, че съставът разполага с достатъчно класа, за да постигне сериозни успехи. Според него най-важното ще бъде играчите да изградят необходимата химия помежду си.

„Сега са изградили отличен отбор. Сезонът е дълъг, Евролигата е тежка, но ако постигнат химия, качеството определено е налице“, смята Кенън.

Той се върна и към тежкия момент, в който получи контузията си. Това се случи в последната контролна среща преди началото на сезона, когато той и съотборниците му вече очаквали с нетърпение съвместните си изяви.

Кенън посочи Никола Калинич, Тайсън Картър и Джордан Нвора сред играчите, с които е изградил близки отношения. Американецът призна, че му е било изключително трудно да наблюдава срещите от дома си, защото е вярвал, че може да помогне на отбора.

Той разкри, че продължава да поддържа контакт както с бившите си съотборници, така и с треньорския щаб на Цървена звезда.

Изненадата около Калинич и незабравимите сръбски дербита

Кенън коментира и решението на Никола Калинич да сложи край на състезателната си кариера и да се присъедини към треньорския щаб. Американецът призна, че новината го е изненадала, но същевременно е разбирал желанието на опитния баскетболист да поеме по различен път.

Двамата са разговаряли неведнъж за бъдещето си, а според Кенън Калинич вече е усещал умората от натоварването на професионалния спорт. Въпреки това той не изключва възможността бившият му съотборник отново да се върне на паркета.

Американецът си припомни и емоциите от големите сблъсъци между Партизан и Цървена звезда. Атмосферата, факлите, песните и напрежението около „Белградска Арена“ са оставили трайна следа в съзнанието му.

Кенън дори призна, че предпочита да играе като гост, тъй като враждебната обстановка му дава допълнителна мотивация. За него тези дербита са специални заради историята и страстта, с които сръбските фенове подкрепят своите отбори.

Като най-вълнуващо преживяване обаче той посочи турнира за Купата „Радивой Корач“ в Ниш. Там привържениците на двата големи белградски клуба са били разположени от противоположните страни на залата, което според Кенън е създало изключителна атмосфера.

Той сравни преживяването и с дербитата в Гърция между Олимпиакос и Панатинайкос, в които също е участвал, но подчерта, че турнирът в Ниш е имал нещо различно заради присъствието на фенове и на двата съперника.