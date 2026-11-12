ФИА забрани на журналист от „Дейли мейл“ да отразява Формула 1

ФИА отне акредитацията на кореспондента на „Дейли мейл“ Джонатан Макевой за всички оставащи състезания от сезон 2026 във Формула 1. Решението е в сила незабавно и е взето заради негова колонка за пилота на „Ферари“ Шарл Льоклер.
В текста Макевой коментира сблъсъка между Льоклер и съотборника му Люис Хамилтън в първата обиколка на Гран при на Мексико. След надпреварата седемкратният световен шампион поставя под въпрос психическата настройка на Льоклер. В отговор журналистът използва обидно определение за монегаския пилот и описва напрегнат разговор след финала с ръководителя на „Ферари“ Фред Васьор.
ФИА: Статията не отговаря на професионалните стандарти
В писмо до „Дейли мейл“ генералният мениджър на ФИА Алберто Виляреал посочва, че публикацията не отговаря на стандартите за професионализъм, очаквани от акредитираните медийни представители на световния шампионат.
В материала не се посочва Макевой да е получил друга санкция, нито се съобщава за отделно решение относно самата колонка. Забраната означава, че той няма да може да работи с акредитация на ФИА в оставащите кръгове от шампионата.
„Безпрецедентна атака срещу свободата на пресата“
Ръководителят на спортния отдел на „Дейли мейл“ Крис Дийн защитава журналиста и определя решението като „безпрецедентна и възмутителна атака срещу свободата на пресата“.„Джонатан Макевой е смел и първокласен журналист, който отвежда читателите зад лъскавата фасада на Формула 1. ФИА трябва незабавно да възстанови акредитацията му“, заявява Дийн.
Подкрепа за Макевой изразява и бившият ръководител на Формула 1 Бърни Екълстоун. „Това е напълно безумно. Не знам защо ФИА би направила подобно нещо“, казва той, като добавя, че журналистът върши „фантастична работа“.
Макевой отразява Формула 1 за „Дейли мейл“ от 21 години. За този период е пътувал десетки хиляди мили и е присъствал на почти 400 състезания, като според изданието е пропуснал само няколко старта. Сред хората, които е интервюирал, са Бърни Екълстоун, Джаки Стюарт, Кристиан Хорнър и Макс Верстапен.
Източник: dailymail.com
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