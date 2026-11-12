ФИА забрани на журналист от „Дейли мейл“ да отразява Формула 1

ФИА отне акредитацията на кореспондента на „Дейли мейл“ Джонатан Макевой за всички оставащи състезания от сезон 2026 във Формула 1. Решението е в сила незабавно и е взето заради негова колонка за пилота на „Ферари“ Шарл Льоклер.

В текста Макевой коментира сблъсъка между Льоклер и съотборника му Люис Хамилтън в първата обиколка на Гран при на Мексико. След надпреварата седемкратният световен шампион поставя под въпрос психическата настройка на Льоклер. В отговор журналистът използва обидно определение за монегаския пилот и описва напрегнат разговор след финала с ръководителя на „Ферари“ Фред Васьор.

ФИА: Статията не отговаря на професионалните стандарти

В писмо до „Дейли мейл“ генералният мениджър на ФИА Алберто Виляреал посочва, че публикацията не отговаря на стандартите за професионализъм, очаквани от акредитираните медийни представители на световния шампионат.

„Съответно ФИА реши да използва правото си съгласно правилата за медийна акредитация за световния шампионат през 2026 г. и да отнеме медийната ви акредитация за остатъка от сезон 2026 с незабавно действие“, се казва в писмото.

В материала не се посочва Макевой да е получил друга санкция, нито се съобщава за отделно решение относно самата колонка. Забраната означава, че той няма да може да работи с акредитация на ФИА в оставащите кръгове от шампионата.

„Безпрецедентна атака срещу свободата на пресата“

Ръководителят на спортния отдел на „Дейли мейл“ Крис Дийн защитава журналиста и определя решението като „безпрецедентна и възмутителна атака срещу свободата на пресата“.

„Джонатан Макевой е смел и първокласен журналист, който отвежда читателите зад лъскавата фасада на Формула 1. ФИА трябва незабавно да възстанови акредитацията му“, заявява Дийн.

Подкрепа за Макевой изразява и бившият ръководител на Формула 1 Бърни Екълстоун. „Това е напълно безумно. Не знам защо ФИА би направила подобно нещо“, казва той, като добавя, че журналистът върши „фантастична работа“.

Макевой отразява Формула 1 за „Дейли мейл“ от 21 години. За този период е пътувал десетки хиляди мили и е присъствал на почти 400 състезания, като според изданието е пропуснал само няколко старта. Сред хората, които е интервюирал, са Бърни Екълстоун, Джаки Стюарт, Кристиан Хорнър и Макс Верстапен.

Източник: dailymail.com