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Иван Иванов започна с победа във Вале до Лобо
  Тема: Български спортни успехи

Иван Иванов започна с победа във Вале до Лобо

12 Ноември, 2026 21:53 9 0

  • иван иванов-
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  • португалия-
  • жоао домингеш

Българският тенисист се наложи над Вашку Леоте Прата с 6:3, 6:1. Мачът беше прекъснат заради дъжд при 5:1 във втория сет

Иван Иванов започна с победа във Вале до Лобо - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Иван Иванов започна с победа участието си на турнира във Вале до Лобо, Португалия, с награден фонд 30 хиляди евро. 18-годишният варненец, поставен под номер 7, се наложи над местния квалификант Вашку Леоте Прата с 6:3, 6:1 за 72 минути.

Иванов стартира убедително и поведе с 5:1 след два пробива. Португалецът върна единия от тях, но българският тенисист затвори сета с 6:3.

Във втората част Иванов отново взе преднина от 5:1. При 30:15 срещата беше прекъсната заради дъжд. След подновяването българинът спечели двете необходими разигравания и приключи двубоя в два сета.

В следващия кръг Иван Иванов ще играе срещу друг представител на домакините - Жоао Домингеш.


Португалия
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