Иван Иванов започна с победа във Вале до Лобо

Иван Иванов започна с победа участието си на турнира във Вале до Лобо, Португалия, с награден фонд 30 хиляди евро. 18-годишният варненец, поставен под номер 7, се наложи над местния квалификант Вашку Леоте Прата с 6:3, 6:1 за 72 минути.

Иванов стартира убедително и поведе с 5:1 след два пробива. Португалецът върна единия от тях, но българският тенисист затвори сета с 6:3.

Във втората част Иванов отново взе преднина от 5:1. При 30:15 срещата беше прекъсната заради дъжд. След подновяването българинът спечели двете необходими разигравания и приключи двубоя в два сета.

В следващия кръг Иван Иванов ще играе срещу друг представител на домакините - Жоао Домингеш.