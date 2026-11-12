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Мило Борисов поръча одит преди сделката за Ботев Пловдив

Мило Борисов поръча одит преди сделката за Ботев Пловдив

12 Ноември, 2026 21:12 236 9

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Бизнесменът ще вземе решение за придобиването на акциите след проверка на финансовото състояние на клуба

Мило Борисов поръча одит преди сделката за Ботев Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бизнесменът Мило Борисов е поръчал финансов одит на Ботев Пловдив, преди да вземе окончателно решение за придобиването на клуба. Сделката ще бъде финализирана след приключването на проверката, съобщава „Марица“.

Одитът трябва да изясни финансовото състояние на акционерното дружество и е условие преди Борисов да се ангажира като собственик или спонсор. Възможно е договореност да бъде постигната още в близките дни, но конкретният срок зависи от приключването на проверката.

Според „Марица“ не се очаква проблем със съществуващия спонсорски договор на Ботев с друга компания от хазартния сектор. Публично обявени подробности за резултатите от одита или за окончателните финансови параметри на евентуалната сделка засега няма.

В момента 90 процента от собствеността в Ботев Пловдив АД са в Сдружение „Фенклуб 1912“, а останалите 10 процента са в Сдружение „ФК Ботев“. Мажоритарният пакет е свързан с Илиян Филипов, който беше убит, а след смъртта му наследниците му не поеха ангажимент за управлението и финансирането на клуба.

На този фон започнаха разговорите с Мило Борисов за бъдещето на Ботев. Първоначално интересът му беше свързван както с възможност за придобиване на акции, така и с вариант за финансово партньорство. След приключването на одита трябва да стане ясно кой от двата модела ще бъде избран.

За изпълнителен директор на клуба беше представен адвокат Кристиан Райчев. Той е част от управленската структура, която трябва да осигури функционирането на Ботев, докато бъде изяснена собствеността и бъдещият модел на финансиране.

По-късни публикации в други медии съобщиха, че сделката е финализирана, но към посочения момент липсва официално потвърждение от клуба или от Мило Борисов. Поради това потвърденото в публикацията на „Марица“ остава, че одитът предхожда окончателното сключване на сделката.

Източници: marica.bg, dnes.bg, trafficnews.bg


Пловдив / България
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