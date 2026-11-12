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Антонели посочи кой ще му създава най-много проблеми през 2027 г
  Тема: Известни личности

Антонели посочи кой ще му създава най-много проблеми през 2027 г

12 Ноември, 2026 22:33 137 0

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  • сезон 2027

Световният шампион във Формула 1 очаква оспорвана битка между водещите отбори и посочи Макс Верстапен като най-опасния си съперник

Антонели посочи кой ще му създава най-много проблеми през 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световният шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели очаква Макс Верстапен да бъде пилотът, който ще му създаде най-много проблеми през сезон 2027. Италианецът заяви, че конкуренцията между водещите отбори ще бъде още по-сериозна.

„Мисля, че през 2027 година би трябвало да съм сред претендентите за титлата. Очаквам всички топ отбори да са още по-силни, а съотборникът ми в „Мерцедес“ Джордж Ръсел ще бъде още по-стабилен и ще покаже истинското си ниво“, каза Антонели пред Formula Passion.

Пилотът на „Мерцедес“ смята, че през следващия сезон няколко състава ще бъдат близо един до друг по скорост. По думите му „Ред Бул“ продължава да повишава нивото си благодарение на обновленията по болида.

Антонели отчита и прогреса на „Макларън“, който според него е преминал през период на трудности, но отново започва да набира форма. „Ферари“ също е сред отборите, които италианецът поставя в челото.

„Би било страхотно да проследим борбата между всички нас – състезаващите се в топ отборите. Шарл Леклер, Люис Хамилтън и Джордж Ръсел водиха здрава битка за най-високите места. Няма причини и догодина да не е така. Мисля, че конкуренцията ще е жестока“, заяви Антонели.

Когато трябва да посочи един конкретен съперник, световният шампион избира Макс Верстапен. Нидерландецът е пилот на „Ред Бул“, а тимът му според Антонели постепенно подобрява представянето си с новите решения по автомобила.

„Ако трябва да посоча един пилот, от когото очаквам най-много неприятности, определено това е Макс Верстапен“, каза италианецът.

Така Антонели очертава очаквана битка между „Мерцедес“, „Ред Бул“, „Ферари“ и „Макларън“ през 2027 година, като поставя Верстапен в ролята на най-сериозния си съперник.


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