Ангел Грънчов се завърна във Фратрия

Ангел Грънчов отново е футболист на Фратрия. Варненският клуб обяви, че е постигнал договореност с 34-годишния централен защитник за подписване на предварителен договор, който ще влезе в сила от началото на януари 2027 г.

Грънчов се раздели със Спартак (Варна) на 9 ноември, след като договорът му беше прекратен по взаимно съгласие. Така защитникът ще продължи кариерата си във втория професионален ешелон, но в другия варненски отбор.

До началото на зимния трансферен период Грънчов ще тренира с Фратрия, но няма да може да участва в официалните срещи на тима. Причината е, че договорът му влиза в сила от януари 2027 г., след приключването на есенния дял от първенството.

Това ще бъде втори период на защитника във Фратрия. Той вече беше част от състава в началото на сезон 2025/2026 и отбеляза гол при победата с 2:1 над Черноморец (Бургас) в първия кръг. След това Грънчов се върна в Спартак (Варна).

Любопитното е, че промяната няма да изисква адаптация към нов стадион. Фратрия и Спартак провеждат домакинските си срещи на стадион „Спартак“ във Варна.

„Някои истории заслужават своето продължение! С радост обявяваме, че ПФК Фратрия постигна договореност с опитния защитник Ангел Грънчов за подписване на предварителен договор, който ще влезе в сила от началото на януари 2027 г.“, обявиха от Фратрия.

Грънчов е защитавал цветовете на ЦСКА, Локомотив (Пловдив), Славия, Септември (София), ЦСКА 1948 и Спартак (Варна), както и на клубове извън България. С ЦСКА той е печелил Купата на България и Суперкупата на България. Бранителят е и бивш младежки национал.