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Ветераните на ЦСКА победиха Нови Искър, 70-годишният Радослав Здравков поведе „червените“

Ветераните на ЦСКА победиха Нови Искър, 70-годишният Радослав Здравков поведе „червените“

12 Ноември, 2026 22:08 181 0

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За успеха на столичани се разписаха още Герасим Заков и Константин Мирчев

Ветераните на ЦСКА победиха Нови Искър, 70-годишният Радослав Здравков поведе „червените“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ветераните на ЦСКА записаха победа с 3:1 над ФК Нови Искър в приятелски двубой, игран на новата база на Академията на „армейците“ в близост до летището.

Капитанът на „червените“ Радослав Здравков даде преднина на своя тим. Любопитното е, че легендарният футболист вече е на 70 години, но продължава да бъде част от състава на ветераните на ЦСКА.

За успеха на столичани се разписаха още Герасим Заков и Константин Мирчев, които оформиха крайното 3:1.


България
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