Ветераните на ЦСКА победиха Нови Искър, 70-годишният Радослав Здравков поведе „червените“

Ветераните на ЦСКА записаха победа с 3:1 над ФК Нови Искър в приятелски двубой, игран на новата база на Академията на „армейците“ в близост до летището.
Капитанът на „червените“ Радослав Здравков даде преднина на своя тим. Любопитното е, че легендарният футболист вече е на 70 години, но продължава да бъде част от състава на ветераните на ЦСКА.
За успеха на столичани се разписаха още Герасим Заков и Константин Мирчев, които оформиха крайното 3:1.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА