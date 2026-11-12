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Александър Везенков с 20 точки при разгром на Олимпиакос над Дубай
  Тема: Български спортни успехи

Александър Везенков с 20 точки при разгром на Олимпиакос над Дубай

12 Ноември, 2026 23:02 68 2

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Гръцкият гранд спечели със 101:72 в Атина, а Коди Милър-Макинтайър добави 10 точки и 7 асистенции

Александър Везенков с 20 точки при разгром на Олимпиакос над Дубай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Олимпиакос победи Дубай със 101:72 в мач от 11-ия кръг на Евролигата и записа осми успех в турнира през сезона. В състава на домакините бяха двамата български национали Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър.

Везенков беше най-резултатният българин в срещата. Крилото завърши с 20 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 20:56 минути на паркета. Той отбеляза 10 точки още през първата четвърт.

Милър-Макинтайър се включи от пейката и прекара 19 минути в игра. Гардът записа 10 точки, 2 борби, 7 асистенции и 1 открадната топка.

Домакините започнаха двубоя с преднина от 6:3, а в средата на първата част водеха с 13:9. След 10 минути игра Олимпиакос имаше аванс от 25:18.

Гръцкият тим продължи да увеличава разликата във втората четвърт. Пет минути преди почивката резултатът беше 40:31, а 2:31 минути преди края на полувремето домакините вече водеха с 51:37. На паузата преднината им беше 57:43.

След подновяването на играта Олимпиакос стигна до аванс от 20 точки при 69:49. Малко преди края на третата част разликата достигна 25 точки при 78:53, а преди последните 10 минути резултатът беше 88:56.

В началото на заключителната четвърт домакините поведоха с 92:58. Дубай не успя да промени развоя на мача, който завърши при 101:72.

С победата Олимпиакос подобри баланса си на 8-3 и заема второто място във временното класиране. Дубай вече е с 7 победи и 4 загуби.

Следващият мач на Олимпиакос в Евролигата е на 17 ноември, когато тимът ще гостува на Макаби Тел Авив в двубой от 12-ия кръг.


Гърция
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