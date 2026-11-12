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Англия победи Хърватия в Лигата на нациите

Англия победи Хърватия в Лигата на нациите

12 Ноември, 2026 23:45 115 0

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  • хари кейн-
  • томас тухел

Морган Роджърс и Хари Кейн донесоха успеха на „Уембли“

Англия победи Хърватия в Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Англия победи Хърватия с 2:1 на „Уембли“ в мач от Лига A, група 3 на Лигата на нациите. Морган Роджърс даде преднина на домакините в 24-ата минута, Петър Сучич изравни в 59-ата, а Хари Кейн реализира дузпа пет минути по-късно за крайния резултат.

Роджърс откри резултата след атака, започната с дълго подаване на Кейн към Джуд Белингам. Белингам продължи топката към наказателното поле, а Роджърс я изпрати във вратата на Доминик Ливакович. Англия запази преднината си до почивката.

Хърватия възстанови равенството в 59-ата минута чрез Петър Сучич.

Радостта на гостите обаче продължи кратко. Англия получи наказателен удар, който Хари Кейн превърна в гол в 64-ата минута.

Двубоят беше специален за капитана на домакините. Кейн записа 126-ото си участие за Англия и стана едноличен рекордьор по мачове за мъжкия национален отбор, изпреварвайки Питър Шилтън. Нападателят вече има 92 гола с екипа на страната.

Победата остави Англия на второто място в групата с 12 точки. Испания е начело с 15 точки след успеха с 2:0 над Чехия, Хърватия е трета с 3 точки, а Чехия няма спечелена точка.

Решаващият мач за първото място ще бъде на 15 ноември, когато Англия ще гостува на Испания на стадион „Метрополитано“ в Мадрид. За да оглави групата, тимът на Тухел се нуждае от победа. В същия ден Хърватия приема Чехия


Великобритания
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