Обрат в Милано: Италия удари Франция и върна интригата за първото място

Италия постигна впечатляваща победа с 3:1 над Франция в среща от петия кръг на Лига „А“ в турнира Лига на нациите. Двубоят се игра в Милано, а домакините стигнаха до успеха след обрат, след като двата тима се оттеглиха на почивката при равенство 1:1.

Французите поведоха още в 10-ата минута. Майкъл Олисе се възползва от сериозна грешка на италианския вратар Джанлуиджи Донарума, който не успя да улови топката след удар. Олисе реагира най-бързо и изпрати кълбото в мрежата.

Италия възстанови равенството в 26-ата минута. Франческо Пио Еспозито се оказа на точното място и завърши отблизо след отлично подаване на Николо Камбиаги от Болоня.

През първото полувреме Франция имаше превес във владението на топката и създаде повече опасности пред противниковата врата. Най-активен в състава на „петлите“ бе Олисе, който продължи да създава проблеми на италианската защита.

След почивката обаче „Скуадра адзура“ заигра по-настъпателно. В 60-ата минута домакините получиха възможност да поведат от дузпа, но Себастиано Еспозито не успя да се възползва и изпрати топката покрай дясната греда.

Само три минути по-късно Италия все пак осъществи пълен обрат. Федерико Димарко намери Давиде Фратези в наказателното поле, а халфът преодоля френския страж за 2:1.

Крайният резултат бе оформен в 75-ата минута. Франческо Пио Еспозито реализира отсъдената за Италия дузпа и подпечата успеха на своя тим.

С победата италианците записаха трети успех в групата и нанесоха първо поражение на Франция. Преди последния кръг двата отбора са с по 10 точки, а Белгия ги следва с 9. Турция е на последното място без спечелена точка.

В заключителния кръг на 15 ноември Белгия приема Италия, докато Франция ще бъде домакин на Турция. Така изходът от групата ще стане ясен след последните срещи.