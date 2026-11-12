Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Обрат в Милано: Италия удари Франция и върна интригата за първото място

Обрат в Милано: Италия удари Франция и върна интригата за първото място

12 Ноември, 2026 23:48 166 0

  • италия-
  • франция-
  • лига на нациите-
  • майкъл олисе-
  • франческо пио еспозито

"Скуадра адзура" наказа грешка на Донарума и обърна "петлите"

Обрат в Милано: Италия удари Франция и върна интригата за първото място - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Италия постигна впечатляваща победа с 3:1 над Франция в среща от петия кръг на Лига „А“ в турнира Лига на нациите. Двубоят се игра в Милано, а домакините стигнаха до успеха след обрат, след като двата тима се оттеглиха на почивката при равенство 1:1.

Французите поведоха още в 10-ата минута. Майкъл Олисе се възползва от сериозна грешка на италианския вратар Джанлуиджи Донарума, който не успя да улови топката след удар. Олисе реагира най-бързо и изпрати кълбото в мрежата.

Италия възстанови равенството в 26-ата минута. Франческо Пио Еспозито се оказа на точното място и завърши отблизо след отлично подаване на Николо Камбиаги от Болоня.

През първото полувреме Франция имаше превес във владението на топката и създаде повече опасности пред противниковата врата. Най-активен в състава на „петлите“ бе Олисе, който продължи да създава проблеми на италианската защита.

След почивката обаче „Скуадра адзура“ заигра по-настъпателно. В 60-ата минута домакините получиха възможност да поведат от дузпа, но Себастиано Еспозито не успя да се възползва и изпрати топката покрай дясната греда.

Само три минути по-късно Италия все пак осъществи пълен обрат. Федерико Димарко намери Давиде Фратези в наказателното поле, а халфът преодоля френския страж за 2:1.

Крайният резултат бе оформен в 75-ата минута. Франческо Пио Еспозито реализира отсъдената за Италия дузпа и подпечата успеха на своя тим.

С победата италианците записаха трети успех в групата и нанесоха първо поражение на Франция. Преди последния кръг двата отбора са с по 10 точки, а Белгия ги следва с 9. Турция е на последното място без спечелена точка.

В заключителния кръг на 15 ноември Белгия приема Италия, докато Франция ще бъде домакин на Турция. Така изходът от групата ще стане ясен след последните срещи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове