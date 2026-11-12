Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Испания победи Чехия и записа пети пореден успех

Испания победи Чехия и записа пети пореден успех

12 Ноември, 2026 23:52 86 0

  • испания-
  • чехия-
  • лига на нациите-
  • алекс баена-
  • марк пубил

Алекс Баена и Марк Пубил бяха точни за световните шампиони в Прага

Испания победи Чехия и записа пети пореден успех - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Испания победи Чехия с 2:0 в Прага и записа пета поредна победа в Лига А, група 3 на Лигата на нациите. Алекс Баена откри резултата от дузпа в 39-ата минута, а Марк Пубил оформи крайния резултат в шестата минута на добавеното време.

Отборът на Луис де ла Фуенте контролираше голяма част от двубоя. Испания отправи девет удара през първото полувреме срещу един за домакините, а в 32-ата минута Пау Кубарси уцели напречната греда.

Чехия допусна гол след ситуация, прегледана с ВАР. Съдията Никола Дабанович отсъди дузпа за игра с ръка на Лукаш Амброс, а Баена реализира наказателния удар за 1:0. Малко по-късно Фабиан Руис стреля в десния страничен стълб и Испания пропусна възможност да увеличи преднината си още преди почивката.

Домакините започнаха по-активно второто полувреме. Гол на Йереми Пино в 50-ата минута беше отменен заради засада, а минута по-късно Давид Зима стреля над гредата.

В 69-ата минута Адам Хложек засече с глава центриране от свободен удар, но топката срещна напречната греда. Надеждите на Чехия намаляха значително три минути по-късно, когато капитанът Ладислав Крейчи беше отстранен с червен картон.

Испания реши мача дълбоко в добавеното време. Влезлият като резерва Марк Пубил се разписа в 96-ата минута и сложи край на спора в Прага.

Испания е лидер в групата с 15 точки от пет мача. Чехия е на последното място без спечелена точка.

В последния кръг на групата, на 15 ноември, Испания ще приеме Англия, а Чехия ще гостува на Хърватия.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове