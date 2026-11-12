Испания победи Чехия и записа пети пореден успех

Испания победи Чехия с 2:0 в Прага и записа пета поредна победа в Лига А, група 3 на Лигата на нациите. Алекс Баена откри резултата от дузпа в 39-ата минута, а Марк Пубил оформи крайния резултат в шестата минута на добавеното време.

Отборът на Луис де ла Фуенте контролираше голяма част от двубоя. Испания отправи девет удара през първото полувреме срещу един за домакините, а в 32-ата минута Пау Кубарси уцели напречната греда.

Чехия допусна гол след ситуация, прегледана с ВАР. Съдията Никола Дабанович отсъди дузпа за игра с ръка на Лукаш Амброс, а Баена реализира наказателния удар за 1:0. Малко по-късно Фабиан Руис стреля в десния страничен стълб и Испания пропусна възможност да увеличи преднината си още преди почивката.

Домакините започнаха по-активно второто полувреме. Гол на Йереми Пино в 50-ата минута беше отменен заради засада, а минута по-късно Давид Зима стреля над гредата.

В 69-ата минута Адам Хложек засече с глава центриране от свободен удар, но топката срещна напречната греда. Надеждите на Чехия намаляха значително три минути по-късно, когато капитанът Ладислав Крейчи беше отстранен с червен картон.

Испания реши мача дълбоко в добавеното време. Влезлият като резерва Марк Пубил се разписа в 96-ата минута и сложи край на спора в Прага.

Испания е лидер в групата с 15 точки от пет мача. Чехия е на последното място без спечелена точка.

В последния кръг на групата, на 15 ноември, Испания ще приеме Англия, а Чехия ще гостува на Хърватия.