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Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

12 Ноември, 2026 23:56 128 0

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  • англия-
  • хърватия-
  • испания-
  • футбол

Италия победи Франция в Милано

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от мачовете в Лига на нациите, играни на 12 ноември:

Турция – Белгия 1:2
1:0 Арда Гюлер (20')
1:1 Кевин Де Бройне (27')
1:2 Шарл Де Кетеларе (30')

Италия – Франция 3:1
0:1 Майкъл Олисе (10')
1:1 Пайо Еспозито (26')
2:1 Давиде Фратези (63')
3:1 Пайо Еспозито (75' – дузпа)

Англия – Хърватия 2:1
1:0 Морган Роджърс (24')
1:1 Петар Сучич (59')
2:1 Хари Кейн (64' – дузпа)

Чехия – Испания 0:2
0:1 Алекс Баена (39' – дузпа)
0:2 Марк Пубил (90+6')

Армения – Кипър 1:1
0:1 Ясонас Пикис (9')
1:1 Артур Гарибян (58')

Албания – Финландия 2:0
1:0 Ернест Мучи (35')
2:0 Рей Манай (50')

Сан Марино – Беларус 0:2
0:1 Кирил Гоманов (13')
0:2 Артьом Концевой (17')

Черна гора – Латвия 2:1
1:0 Никола Кръстович (70')
1:1 Денис Мелникс (72')
2:1 Черна гора (90+1')


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