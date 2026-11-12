Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

Резултати от мачовете в Лига на нациите, играни на 12 ноември:
Турция – Белгия 1:2
1:0 Арда Гюлер (20')
1:1 Кевин Де Бройне (27')
1:2 Шарл Де Кетеларе (30')
Италия – Франция 3:1
0:1 Майкъл Олисе (10')
1:1 Пайо Еспозито (26')
2:1 Давиде Фратези (63')
3:1 Пайо Еспозито (75' – дузпа)
Англия – Хърватия 2:1
1:0 Морган Роджърс (24')
1:1 Петар Сучич (59')
2:1 Хари Кейн (64' – дузпа)
Чехия – Испания 0:2
0:1 Алекс Баена (39' – дузпа)
0:2 Марк Пубил (90+6')
Армения – Кипър 1:1
0:1 Ясонас Пикис (9')
1:1 Артур Гарибян (58')
Албания – Финландия 2:0
1:0 Ернест Мучи (35')
2:0 Рей Манай (50')
Сан Марино – Беларус 0:2
0:1 Кирил Гоманов (13')
0:2 Артьом Концевой (17')
Черна гора – Латвия 2:1
1:0 Никола Кръстович (70')
1:1 Денис Мелникс (72')
2:1 Черна гора (90+1')
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