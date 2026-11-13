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Манчини: Победата няма да значи много без резултат в Белгия

Манчини: Победата няма да значи много без резултат в Белгия

13 Ноември, 2026 05:32 167 0

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Зидан призна проблемите на Франция след почивката

Манчини: Победата няма да значи много без резултат в Белгия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италия победи Франция с 3:1 на „Сан Сиро“ в Милано и излезе начело в група А1 на Лигата на нациите. Французите поведоха с гол на Майкъл Олизе в 10-ата минута, но Пио Еспозито изравни в 26-ата, Давиде Фратези направи 2:1 в 63-ата, а Еспозито оформи крайния резултат от дузпа в 75-ата минута.

Двубоят беше решен след пропуски и в двете наказателни полета. Себастиано Еспозито не успя да реализира дузпа за Италия в 60-ата минута, а малко по-късно Фратези завърши атака след подаване на влезлия като резерва Федерико Димарко. При втория наказателен удар за домакините Пио Еспозито не сгреши.

Манчини: Победата няма да значи много без резултат в Белгия

Италианският селекционер Роберто Манчини определи успеха като важна реакция след ранния гол на Франция. „Тези са най-хубавите мачове за игра и за спечелване, защото се помнят. Все още остава един мач и всичко е открито“, каза той пред Sky Sport.

Манчини подчерта, че Италия трябва да вземе точки и в следващия си двубой. „Ако не постигнем резултат в Брюксел, този мач няма да има особено значение“, заяви треньорът. Той уточни и че Пио Еспозито е бил първият определен изпълнител на дузпата, пропусната от Себастиано.

Самият Пио Еспозито описа втория си гол като момент с двойна отговорност. „Трябваше да затворя мача и да помогна да бъде забравен пропускът на Себа“, каза нападателят, който вече има девет гола в 14 мача за Италия.

Зидан призна проблемите на Франция след почивката

За Франция поражението беше първо от началото на престоя на Зинедин Зидан като селекционер. Треньорът призна, че тимът му е започнал добре и е контролирал топката, но след почивката е загубил сигурност.

„Бяхме добри с топката, но не и в защита. През второто полувреме изпаднахме в затруднение и загубихме рамката си“, каза Зидан на пресконференцията.

Французинът отхвърли тезата, че на отбора му е липсвала смелост, но призна, че Франция е загубила единоборства и е допуснала колективни грешки. Зидан очаква Килиан Мбапе да бъде на разположение за домакинството срещу Турция, след като нападателят пропусна мача заради лек проблем.

Как видяха мача френските медии

„Льо Паризиен“ определи новия отбор на Франция като „прекалено неопитен“ и постави акцента върху проваленото второ полувреме. Изданието отбеляза, че французите са започнали убедително, но не са успели да отговорят на физическата и тактическата реакция на Италия.

„Льо Монд“ акцентира върху първата загуба на Франция в ерата на Зидан и върху пропуснатия шанс за предсрочно класиране на четвъртфиналите. Според анализа на медията французите са създали положения, но Италия е била по-ефективна в решаващите моменти.

След петия кръг Италия и Франция са с по 10 точки, но „адзурите“ са първи заради предимството си в преките мачове. Белгия е трета с 9 точки. На 15 ноември Италия гостува на Белгия в Брюксел, а Франция приема Турция в Бордо.

Източници: sport.sky.it, leparisien.fr, lemonde.fr


Италия
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