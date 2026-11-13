Де ла Фуенте: Труден мач срещу енергичен и агресивен отбор

Испания победи Чехия с 2:0 в Прага в мач от петия кръг на група A3 в Лигата на нациите. Алекс Баена откри резултата от дузпа в 39-ата минута, а Марко Пубил оформи крайния резултат в шестата минута на добавеното време.

Победата запази пълния актив на Испания – 15 точки от пет срещи. Отборът остава начело в групата преди решаващия двубой с Англия на 15 ноември в Мадрид. Равенство на стадион „Метрополитано“ ще бъде достатъчно на испанците, за да завършат първи.

Чехия имаше шансове след почивката

Испания владееше повече топката през първата част, но голът дойде след намесата на видеосъдийската система заради игра с ръка на Лукаш Амброс в наказателното поле. Баена изпълни точно дузпата, въпреки че вратарят Матей Ковар улови посоката на удара.

Домакините започнаха по-смело след почивката. Давид Зима стреля над гредата, удар на Лукаш Провoд мина близо до страничния стълб, а Адам Хложек изпрати топката в напречната греда след статично положение. Гол на Йереми Пино малко след началото на второто полувреме беше отменен заради засада.

Чехия остана с десетима футболисти в 72-рата минута, когато капитанът Ладислав Крейчи беше изгонен за нарушение срещу Роберто Фернандес като последен защитник. Въпреки численото си предимство Испания не успя да реши мача до самия край. Пубил отне топката пред наказателното поле и с нисък удар реализира за 0:2.

Какво казаха треньорите и Баена

„Беше труден мач срещу енергичен и агресивен отбор. Понякога ни костваше много усилия да го държим под контрол“, заяви испанският селекционер Луис де ла Фуенте, цитиран от Чешката информационна агенция. Той призна, че домакините са създали проблеми при тъчове и статични положения.

Голмайсторът Алекс Баена заяви пред испанската телевизия, че Чехия е създала „твърде много“ опасности при статични ситуации. „Отборът положи големи усилия и сме щастливи от победата“, каза испанският полузащитник.

Санти Деня оцени реакцията на своите футболисти след почивката, но призна, че началото не е било достатъчно силно. „През първото полувреме ни надиграха. През второто атакувахме по-добре и имахме възможности да изравним“, заяви селекционерът на Чехия пред испанския Мундо Депортиво.

Европейският прочит на мача

Испанският Мундо Депортиво определи двубоя като неудобен за Испания и подчерта, че Баена и Пубил са донесли трите точки. Ел Паис акцентира върху изстрадания успех и върху факта, че испанците са чакали до 96-ата минута, за да сложат край на интригата.

Чешкият АйСпорт постави акцент върху петото поредно поражение на националния отбор и изгонването на Крейчи. Чехия остава без точка и ще гостува на Хърватия на 15 ноември в пряк мач за третото място в групата.

Източници: as.com, mundodeportivo.com, isport.blesk.cz