България търси реванш срещу Исландия в Пловдив

България приема Исландия в петия си мач от група C/4 на Лигата на нациите. Двубоят на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив започва в 21:45 часа, а националният отбор ще търси реванш за тежката загуба с 0:3 в Рейкявик през октомври.

Селекцията влиза в срещата след победа с 2:0 при гостуването си на Люксембург. Кристиан Балов и Атанас Илиев отбелязаха головете, с които България прекъсна серията си от три мача без успех. Преди това тимът завърши 0:0 с Естония и загуби с 1:2 от Люксембург.

Исландия е начело в групата с 8 точки след две победи и две равенства. Естонците са втори с 6 точки, България има 4, а Люксембург е с 3. Исландците спечелиха с 3:0 срещу България и Люксембург, а равенствата им са срещу Естония.

Двубоят е предпоследен за България в групата. На 16 ноември националният отбор ще гостува на Естония, докато Исландия ще приеме Люксембург. Победителят в групата печели директна промоция в Лига B, а вторият получава възможност да се бори за изкачване чрез плейоф.

Срещата в Пловдив ще започне с минута мълчание в памет на жертвите от катастрофите на автомагистрала „Тракия“, съобщи БНТ, позовавайки се на Българския футболен съюз. „Срещата ще започне с минута мълчание в памет на жертвите от катастрофите на автомагистрала „Тракия““, обявиха от футболната централа.

Главен съдия на мача е германецът Флориан Бадщюбнер. Негови помощници са Кристоф Гюнш и Филип Хюве, а четвърти съдия е Робин Браун.