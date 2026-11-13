Три домакински победи и драма с две продължения в НБА

Три от четирите мача в Националната баскетболна асоциация завършиха с домакински победи. Филаделфия Севънти Сиксърс се наложи над Торонто Раптърс със 123:112, Минесота Тимбърлуувс разгроми Далас Маверикс със 133:94, а Финикс Сънс победи Шарлът Хорнетс със 101:96. Единственият успех на гостуващ тим беше за Детройт Пистънс, който спечели срещу Вашингтон Уизардс със 144:140 след две продължения.

Филаделфия спря Торонто

Филаделфия контролираше мача срещу Торонто и стигна до победата със 123:112. Тайрис Макси беше водещ реализатор за домакините с 27 точки и добави 8 асистенции. Джоел Ембийд завърши с 20 точки и 4 борби.

За Торонто най-силен мач изигра Ер Джей Барет, който записа 31 точки и 14 борби. Филаделфия реализира 13 от 30-те си опита от тройката.

Детройт оцеля след две продължения

Детройт спечели гостуването си във Вашингтон със 144:140. Редовното време завърши 121:121, след което двата отбора изиграха още две продължения.

Най-резултатен за Пистънс беше Кейд Кънингам с 52 точки, 5 борби и 11 асистенции. Трей Йънг завърши с 37 точки и 14 асистенции за Вашингтон.

Пета поредна победа за Минесота

Минесота продължи победната си серия с успех над Далас със 133:94. Това беше пета поредна победа за Тимбърлуувс, които спечелиха битката под кошовете с 50 борби и направиха 33 асистенции.

Нашон Хайланд завърши с 24 точки и 8 асистенции, а ЛаМело Бол добави 22 точки и 9 асистенции. За Далас Закари Рисашер беше най-резултатен с 22 точки и 6 борби.

В четвъртия мач Финикс Сънс победи Шарлът Хорнетс със 101:96.