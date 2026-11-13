Почетино поема Манчестър Юнайтед с договор до 2029-та

Маурисио Почетино е постигнал договорка да поеме Манчестър Юнайтед с договор за две години и половина, който ще продължи до края на сезон 2028/2029. Очаква се клубът официално да обяви назначението на аржентинеца, който досега беше селекционер на националния отбор на САЩ.

Почетино трябва да проведе първата си тренировка с отбора на 18 ноември. Четири дни по-късно Манчестър Юнайтед гостува на Ливърпул във Висшата лига, което се очаква да бъде първият мач на 54-годишния специалист начело на тима.

Назначението идва след уволнението на Майкъл Карик на 12 ноември. Бившият полузащитник първоначално водеше състава временно, а по-късно получи постоянен договор. Той остана около шест месеца като временен наставник и по-малко от пет месеца като постоянен треньор.

Ръководството на Манчестър Юнайтед обясни раздялата с думите, че „промяната е необходима, за да постигнем амбициите си“, съобщи „Скай Спортс“. Според „Гардиън“ отборът е в зоната на изпадащите и има само една победа в последните си 11 мача.

Почетино няма да получи титлата „мениджър“, а „главен треньор“ — същата длъжност, която заемаше и Карик. Това отразява структурата на клуба, при която пълната спортна власт не е съсредоточена в човека, който ръководи първия отбор.

Аржентинецът ще бъде 12-ият различен треньор на Манчестър Юнайтед след оттеглянето на сър Алекс Фъргюсън през 2013 г. В поредицата влизат Дейвид Мойс, Луис ван Гаал, Жозе Моуриньо, Оле Гунар Солскяер, Ерик тен Хаг, Рубен Аморим и Майкъл Карик като постоянни наставници, както и Райън Гигс, Ралф Рангник, Рууд ван Нистелрой и Дарън Флечър като временни треньори.

За този период клубът е платил над 140 милиона евро обезщетения за предсрочно освободени треньори, твърди „Корнер“. След раздялата с Фъргюсън Манчестър Юнайтед не е печелил нито титлата в Англия, нито Шампионската лига.