Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хърватски защитник мечтае да играе за Реал Мадрид

Хърватски защитник мечтае да играе за Реал Мадрид

13 Ноември, 2026 08:21 63 0

  • лука вушкович-
  • реал мадрид-
  • хърватия-
  • лига на нациите-
  • флориан плетенберг

Германският журналист Флориан Плетенберг съобщи, че Лука Вушкович е следен от водещи европейски клубове.

Хърватски защитник мечтае да играе за Реал Мадрид - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лука Вушкович има една голяма цел за професионалната си кариера – да играе за Реал Мадрид. Това съобщи германският журналист Флориан Плетенберг, според когото хърватският защитник е обект на интерес от няколко водещи европейски клуба.

„Мечтата му е един ден да се присъедини към Реал Мадрид“, формулира информацията Плетенберг.

Хърватинът е сред младите защитници, които привличат интерес с изявите си. Представянето му го поставя сред перспективните футболисти на своя пост в европейския футбол, докато бъдещето му остава предмет на спекулации и интерес от страна на големи клубове.

Вушкович беше титуляр за Хърватия при загубата с 1:2 от Англия в мач от Лигата на нациите. Срещата се игра на 12 ноември, а успехът осигури на английския тим място на четвъртфиналите в турнира.

На този етап Реал Мадрид остава мечтана дестинация за Вушкович, но няма потвърдена информация за конкретна оферта или трансфер. Развитието на кариерата му и интересът към него се очаква да бъдат следени през следващите трансферни периоди.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове