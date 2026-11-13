Хърватски защитник мечтае да играе за Реал Мадрид

Лука Вушкович има една голяма цел за професионалната си кариера – да играе за Реал Мадрид. Това съобщи германският журналист Флориан Плетенберг, според когото хърватският защитник е обект на интерес от няколко водещи европейски клуба.

„Мечтата му е един ден да се присъедини към Реал Мадрид“, формулира информацията Плетенберг.

Хърватинът е сред младите защитници, които привличат интерес с изявите си. Представянето му го поставя сред перспективните футболисти на своя пост в европейския футбол, докато бъдещето му остава предмет на спекулации и интерес от страна на големи клубове.

Вушкович беше титуляр за Хърватия при загубата с 1:2 от Англия в мач от Лигата на нациите. Срещата се игра на 12 ноември, а успехът осигури на английския тим място на четвъртфиналите в турнира.

На този етап Реал Мадрид остава мечтана дестинация за Вушкович, но няма потвърдена информация за конкретна оферта или трансфер. Развитието на кариерата му и интересът към него се очаква да бъдат следени през следващите трансферни периоди.