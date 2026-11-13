Везенков задмина Спанулис и стана №1 на Олимпиакос

Александър Везенков влезе в историята на Олимпиакос. Българският баскетболист стана реализатор номер 1 на гръцкия клуб в Евролигата, след като изпревари Василис Спанулис с първия си кош при победата над Дубай със 101:72 в Атина.

Спанулис, който беше досегашният рекордьор на Олимпиакос, изгледа мача на живо. Везенков завърши срещата с 20 точки, като 12 от тях паднаха още през първата част.

С екипа на Олимпиакос Везенков вече има 3571 точки в Евролигата. Общият му актив в турнира е 3902 точки. Постижението му е още по-впечатляващо, тъй като е постигнато след три сезона по-малко в сравнение с времето, което Спанулис е прекарал в клуба.

След мача Олимпиакос поздрави българина със специално видео. Клубът отбеляза рекорда на играча, който се превърна в една от водещите фигури на тима през последните сезони.

Българският национал вече е трети в историята на Евролигата по мачове, в които е отбелязал поне 20 точки. Пред него са единствено Майк Джеймс и Нандо Де Коло.

При успеха над Дубай най-резултатен за Олимпиакос беше Еван Фурние с 28 точки. Коди Милър-Макинтайър добави 10 точки, а Дуейн Бейкън беше водещ реализатор за гостите с 20.

Победата изкачи Олимпиакос до баланс от осем успеха и три поражения след 11 кръга в Евролигата. Дубай не успя да се противопостави на домакините, които решиха мача с убедителна разлика.