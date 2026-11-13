Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бруно Фернандеш отказа второ предложение от Юнайтед

Бруно Фернандеш отказа второ предложение от Юнайтед

13 Ноември, 2026 11:44 226 0

  • бруно фернандеш-
  • манчестър юнайтед-
  • нов договор-
  • висша лига-
  • трансфери

Капитанът на Манчестър Юнайтед не е приел и новата оферта за договор. Настоящият му контракт изтича след края на сезона

Бруно Фернандеш отказа второ предложение от Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бруно Фернандеш е отказал и второто предложение за нов договор от Манчестър Юнайтед. Капитанът на английския клуб не е приел първата оферта, отправена през лятото, а настоящият му контракт изтича след края на сезон 2026/2027.

32-годишният португалски национал е сред основните фигури в състава на Манчестър Юнайтед. Според британски медии клубът е направил последващо предложение, но то също не е удовлетворило полузащитника. Преговорите между представителите на Фернандеш и ръководството ще продължат през следващите месеци.

Манчестър Юнайтед разполага с клауза, която му позволява да продължи договора на Фернандеш автоматично с още една година. Ако опцията бъде активирана, футболистът няма да може да води преговори с чуждестранни клубове през януарския трансферен прозорец за евентуален свободен трансфер.

Фернандеш получава 250 000 британски лири седмично. Въпреки отказа на двете предложения Манчестър Юнайтед продължава да иска капитанът да остане на „Олд Трафорд“, а разговорите за нов контракт не са прекратени.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове