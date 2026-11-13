Бруно Фернандеш отказа второ предложение от Юнайтед

Бруно Фернандеш е отказал и второто предложение за нов договор от Манчестър Юнайтед. Капитанът на английския клуб не е приел първата оферта, отправена през лятото, а настоящият му контракт изтича след края на сезон 2026/2027.

32-годишният португалски национал е сред основните фигури в състава на Манчестър Юнайтед. Според британски медии клубът е направил последващо предложение, но то също не е удовлетворило полузащитника. Преговорите между представителите на Фернандеш и ръководството ще продължат през следващите месеци.

Манчестър Юнайтед разполага с клауза, която му позволява да продължи договора на Фернандеш автоматично с още една година. Ако опцията бъде активирана, футболистът няма да може да води преговори с чуждестранни клубове през януарския трансферен прозорец за евентуален свободен трансфер.

Фернандеш получава 250 000 британски лири седмично. Въпреки отказа на двете предложения Манчестър Юнайтед продължава да иска капитанът да остане на „Олд Трафорд“, а разговорите за нов контракт не са прекратени.