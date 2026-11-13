Откриха барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

Мемориален барелеф на Ферарио Спасов беше открит на Градския стадион в Ловеч от легендарния бранител от националния отбор на България Петър Хубчев и кмета на града Страцимир Петков. Със същата церемония тренировъчното игрище, прилежащо към съоръжението, беше официално наименувано на покойния футболист и треньор.

Спасов почина на 11 ноември 2023 г. при автомобилна катастрофа. Мемориалът беше открит три години след смъртта му, а почитта към него събра представители на клубовете, с които е свързана професионалната му кариера като футболист и наставник.

Венци положиха представители на Българския футболен съюз, Литекс, ЦСКА, Ботев Пловдив, Спартак Варна и Дунав Русе. На церемонията присъстваха още представители на Спартак Плевен, Монтана, Берое и Етър, както и на аматьорските Чавдар Троян, Севлиево, Лом и Галата.

В Ловеч дойдоха около дузина бивши съотборници на Спасов от отборите на Осъм и Лекс. Сред гостите беше и Ивелин Попов, избиран три пъти за футболист №1 на България. Попов неведнъж е говорил с признателност за треньора, който му е помогнал в труден период от престоя му в Литекс.

Инициативата за паметния знак е на фондация „Футболни ветерани Ловеч“, чийто почетен президент е Петър Хубчев. Средствата са събрани чрез дарения по време на благотворителен мач през септември. Двубоят, в който участваха футболисти от различни поколения, свързани с кариерата на Спасов, завърши 9:9.

Барелефът е изработен от ловешкия скулптор Спас Дочев. Поставянето му и именуването на тренировъчния терен бяха одобрени единодушно от Общинския съвет в Ловеч по предложение на общината и фондацията.

„Името на Ферарио Спасов обедини цял Ловеч. Всички си стиснаха ръцете в името на тази кауза и доведоха до успешен завършек едно добро и полезно дело, без значение от поколенията, спортните и политическите пристрастия“, заявиха от Управителния съвет на фондация „Футболни ветерани Ловеч“.

От фондацията определиха Спасов като скромен, благ и усмихнат човек, оставил приятели навсякъде, където е работил, и благодариха на всички, помогнали той да получи признание за приноса си към ловешкия и българския футбол.