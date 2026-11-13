Барселона избра нов футболист, но няма 20 милиона за трансфера

Барселона е насочила вниманието си към 18-годишния централен защитник на Твенте Рууд Нийстад. Нидерландецът отговаря на изискването на старши треньора Ханзи Флик за бранител с ляв крак и е разглеждан като дългосрочно решение за защитната линия на каталунците. Трансферът обаче е далеч от сигурен заради разликата между финансовите възможности на испанския клуб и исканата цена.

Твенте оценява Нийстад на около 20 милиона евро. Барселона вече е правила опит да привлече футболиста през лятото, но тогава той е предпочел да остане в нидерландския клуб, за да натрупа опит. Интересът е бил потвърден от бащата на играча и от спортния директор на Твенте Ерик тен Хаг.

Каталунците разполагат с около 3-4 милиона евро за зимната селекция, ако искат да спазят ограниченията на финансовия феърплей. Икономическият вицепрезидент на Барселона Феран Оливие описа ситуацията с думите: „Трябва да продаваме, за да купуваме. Правилото 1:1 означава, че за да дойде един играч, друг трябва да си тръгне. Има излишък, но той е много малък – 3-4 милиона евро.“

Тази сума не е достатъчна за сделка с Твенте при настоящата оценка на Нийстад. Затова евентуалното привличане на защитника ще зависи от продажба или от друга финансова операция, която да увеличи свободния ресурс на Барселона.

Една от възможностите е каталунците да се разделят с левия бек Алехандро Балде. Към испанския футболист има интерес от клубове от Англия и Италия, а Барселона очаква трансферната му цена да надхвърли 20 милиона евро.

Продажбата на Балде би дала на клуба възможност не само да покрие исканата сума за Нийстад, но и да спази правилата за финансовия феърплей. Засега обаче няма договорен трансфер, нито официално потвърждение, че защитникът на Твенте ще премине на „Камп Ноу“. Барселона продължава да търси решение за позицията, въпреки че Андреас Кристенсен вече се завърна след продължително възстановяване от контузия.