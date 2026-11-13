Ред Бул подготвя Никола Цолов за Формула 1

Никола Цолов ще бъде тестов и резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс през сезон 2027. Българският състезател ще бъде в готовност да замени Макс Верстапен, Исак Хаджар, Лиам Лоусън или Арвид Лидблад при необходимост.

Ролята идва, след като Рейсинг Булс избра Лоусън и Арвид Лидблад за титулярния си състав през 2027 г. Цолов беше сред имената, обсъждани за място в тима, но в крайна сметка ще продължи развитието си в програмата на Ред Бул от различна позиция.

Ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис определи Цолов като един от младите пилоти с необходимия потенциал за Формула 1. „Никола е изключително талантлив млад пилот и сме силно впечатлени от неговото развитие“, заяви Мекис.

Французинът подчерта, че българинът се състезава за шампионската титла във Формула 2 още в първия си пълен сезон в шампионата. Преди това Цолов се е борил за титлата и във Формула 3. Според Мекис последователното му израстване през младежките серии показва неговите способности и решителност.

През 2027 г. Цолов ще съчетава тестовите си ангажименти с ролята на резерва в двата отбора. Това ще му даде възможност да работи с екипите, да трупа опит в подготовката на автомобилите и да бъде близо до състезателния процес във Формула 1.

„Нашият фокус през 2027 година ще бъде върху това да му дадем опита, инструментите и подкрепата, от които се нуждае, за да бъде готов да се състезава във Формула 1 след това“, каза Мекис.

Така Цолов няма да има титулярно място във Формула 1 през 2027 г., но ще остане част от структурата на Ред Бул и ще бъде подготвян за бъдещо участие в най-високия клас на автомобилния спорт.