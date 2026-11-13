Почина легендарният бургаски вратар Дражо Стоянов

На 73-годишна възраст е починал легендарният бургаски вратар Дражо Стоянов. Новината е съобщил неговият съотборник Неделчо Матушев, с когото Стоянов е свързан и по роднинска линия. Бившият футболист е получил втори силен инсулт през нощта срещу 13 ноември.

Дражо Стоянов е роден на 16 май 1953 г. в Бургас и започва футб път като юноша на Черноморец. През 1973 г. е привлечен в ЦСКА, с който става шампион на България и два пъти печели купата на страната.

Година по-късно се завръща в Бургас и прекарва шест сезона в Черноморец. От 1980 до 1990 г. защитава вратата на Нефтохимик. След сливането на „зелените“ с Локомотив (Бургас) Стоянов става първият капитан на обединения отбор.

В професионалната си кариера той изиграва над 380 мача и отбелязва пет гола. Четири от тях са от дузпи, а един идва след силен шут от собствената му врата.

Стоянов остава рекордьор по мачове за Нефтохимик с 277 срещи. Втори в тази класация е Станимир Димитров с 264 мача.

След като прекратява състезателната си кариера, Дражо Стоянов работи като треньор в Нефтохимик и в други бургаски отбори. Той дава път на редица млади вратари от града и продължава да бъде част от футболната общност в Бургас.

От Черноморец изразиха съболезнования към семейството и близките му.

„Много добър вратар, много добър съотборник, изключителен човек и приятел. Дражо Стоянов изписа своя страница от историята на Черноморец и винаги ще го помним само с добро“, написаха от клуба.