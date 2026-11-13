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Български съдия ще ръководи мач в Испания

Български съдия ще ръководи мач в Испания

13 Ноември, 2026 14:19 78 0

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Александър Ангелов получи наряд за двубоя между Реал Хаен и лидера Реал Сарагоса от третото ниво на испанския футбол

Български съдия ще ръководи мач в Испания - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският съдия Александър Ивайлов Ангелов ще ръководи мача между Реал Хаен и Реал Сарагоса от 12-ия кръг на испанската Първа федерация, третото ниво на футбола в страната. Двубоят ще се играе на 14 ноември от 21:00 часа.

Назначението на Ангелов е потвърдено от Кралската испанска футболна федерация. Той ще има ключова роля в срещата между четвъртия във временното класиране Реал Хаен и лидера Реал Сарагоса. „

След 11 мача Реал Сарагоса е начело с 24 точки, спечелени след седем победи, три равенства и едно поражение. Реал Хаен има 19 точки и заема четвъртата позиция с пет победи, четири равенства и две загуби. Срещата е между два отбора, които се борят за челните места в групата.

Александър Ангелов е роден в София през 1997 г., но живее в Испания, където преминава досегашната му съдийска кариера. Той започва третия си сезон в третото ниво на местния футбол, след като дебютира в Първа федерация през сезон 2024/2025.

Преди това българинът е регионален съдия. През 2022 г. е четвърти арбитър на срещата Атлетико Балеарес – Барселона Б.

Ангелов показва средно по 4,67 жълти картона на мач. През май 2025 г. той ръководи важния за оцеляването двубой между Марбея и Рекреативо, в който отстранява трима футболисти на гостите и старши треньора на тима.

Реал Хаен играе в третото ниво на испанския футбол, след като през миналия сезон е бил във Втора дивизия. Домакините ще приемат лидера Реал Сарагоса в мач, който може да промени разликата между отборите в горната част на класирането.

Източници: bta.bg, jaenhoy.es, heraldo.es


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