Боримиров остава в Левски, Берлинер оглавява новия съвет

Даниел Боримиров ще продължи да бъде изпълнителен директор на Левски и след смяната на мажоритарния собственик. Това следва от документите, приложени към заявлението на клуба в Търговския регистър.

Председател на новия Съвет на директорите ще бъде Фелипе Берлинер. Бразилецът с германско гражданство е съосновател на инвестиционната компания Gemcorp Capital, а професионалният му опит включва работа в Goldman Sachs и Merrill Lynch.

В управленския орган ще влязат още Еду Гаспар, Клаудио Праковник и Матю Чери. Гаспар е бивш технически и спортен директор на Арсенал, а Праковник е заемал длъжността вицепрезидент на Фламенго.

Матю Чери е финансист и участва в ръководството на „София Ентърпрайсис“ АД. Дружеството, което преди е носило името „София Кепитъл“, е мажоритарният акционер в клуба.

Съставът на новия орган беше определен на Общото събрание на акционерите на 14 септември 2026 г. Тогава беше взето решение Левски да премине от двустепенна към едностепенна система на управление. Надзорният и Управителният съвет трябва да бъдат заменени от един Съвет на директорите.

Въпреки взетите решения промените все още очакват официално вписване в Търговския регистър. Забавянето е свързано с обработката на подадените заявления, поради което новата структура не е получила окончателен административен статут.

Промяната е част от преструктурирането на клуба след придобиването на мажоритарния пакет от Атанас Бостанджиев. След Общото събрание той заяви: „Левски трябва да бъде отбор на високо европейско ниво“, като посочи, че това е целта на новото ръководство.

Така Боримиров остава единственото досегашно ключово име в новата управленска конструкция и ще продължи да отговаря за оперативното управление на клуба, докато Берлинер поема председателското място в Съвета на директорите.