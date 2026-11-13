Маурисио Почетино официално пое Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед обяви назначаването на Маурисио Почетино за нов мениджър на отбора, след като Майкъл Карик бе освободен от поста си. Аржентинският специалист застава начело на „червените дяволи“ в период, в който клубът се стреми да подобри представянето си и да си върне водещите позиции във Висшата лига и европейските турнири.

Според информация на BBC Sport Почетино е подписал договор за две години и половина, който ще го задържи на „Олд Трафорд“ до юни 2029 г.

Аржентинецът пристига в Манчестър със сериозен опит както на клубно, така и на национално ниво. От септември 2024 г. той ръководеше националния отбор на САЩ, с който записа 21 победи и 12 поражения в общо 35 срещи.

Под негово ръководство американският тим достигна до финала на турнира Голд Къп през 2025 г., а впоследствие си осигури място на осминафиналите на Световното първенство, на което САЩ бяха сред домакините.

Изпълнителният директор и генерален секретар на Футболната федерация на САЩ Джей Ти Батсън даде висока оценка за работата на Почетино. Той изтъкна лидерските качества, професионализма и влиянието на специалиста върху развитието на отбора.

Батсън подчерта, че стандартите и културата, изградени по време на престоя на аржентинеца, вече са се превърнали в част от начина на работа на националния тим.