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Левски привлече италиански специалист с опит в Рома и Милан!

Левски привлече италиански специалист с опит в Рома и Милан!

13 Ноември, 2026 15:28 170 4

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Енрико Пареше поема футболния департамент

Левски привлече италиански специалист с опит в Рома и Милан! - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Левски официално обяви назначаването на Енрико Пареше за футболен директор на клуба. Италианецът ще има ключова роля в управлението на спортната дейност, като ще отговаря за координацията на футболния департамент и прилагането на дългосрочната стратегия на „сините“.

Сред основните му задължения ще бъдат планирането на състава на представителния отбор, привличането на нови футболисти, управлението на договорите и цялостната организация на футболните процеси. Пареше ще работи в тясно взаимодействие със спортния директор и старши треньора, като ще участва активно и в управлението на трансферната политика.

Новият футболен директор пристига на „Герена“ с богат международен опит, натрупан в някои от водещите европейски клубове – Рома, Милан, Торино и Рен. Основната му специализация е свързана с изграждането на скаутски структури, развитието на мрежи за наблюдение на футболисти и организирането на процесите по селекция.

Последната му работа преди присъединяването към Левски е в Торино, където заема позицията ръководител на скаутския отдел. Там Пареше има водеща роля при изграждането и въвеждането на скаутската система, управлението на международната мрежа и координацията на екипа.

Кариерата му включва и няколко периода в други два от големите италиански клуба. Между 2016 и 2017 г., както и от 2019 до 2021 г., той работи като международен скаут в Милан, съсредоточавайки вниманието си върху футболисти от Европа и Южна Америка.

В Рома Пареше е част от екипа в периодите 2017–2019 г. и 2021–2024 г. Там изпълнява функциите на главен международен скаут, ръководи дейностите по наблюдение на играчи и участва в изграждането на вътрешна система за анализ на данни, използвана при оценяването на потенциални трансферни цели.

През сезон 2024/2025 италианецът работи във френския Рен. Неговите отговорности включват ръководене на международния скаутинг и разработване на стратегията за привличане на нови футболисти.

С назначението на Пареше Левски привлича специалист с опит в изграждането на селекционни модели и управлението на трансферни процеси в няколко различни европейски първенства.


София / България
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