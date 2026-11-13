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Марек привлече бивш национал с опит в Германия

Марек привлече бивш национал с опит в Германия

13 Ноември, 2026 15:41 101 0

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  • български футбол

Емануил Мирчев се завърна към корените си

Марек привлече бивш национал с опит в Германия - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Марек Дупница осъществи сериозно попълнение в състава си, след като привлече бившия младежки национал на България Емануил Мирчев. 24-годишният футболист вече се присъедини към тима и получи необходимата картотека, съобщиха от клуба.

Мирчев е роден в германския град Хамбург, но има семейни корени от Дупница. Именно в Германия започва и футболното му развитие, като преминава през юношеските формации на местния Хамбургер. Има и едно участие за националния отбор на Германия до 15 години.

Впоследствие полузащитникът избира да представлява България. Той е част от юношеския национален тим до 19 години, а за младежката селекция до 21 години записва общо 19 срещи.

На клубно ниво Мирчев има над 100 мача в по-долните дивизии на германския футбол, като натрупва опит в няколко местни отбора. Сега той се завръща към семейните си корени, за да продължи кариерата си с екипа на Марек.

Основната позиция на новото попълнение е дефанзивен полузащитник, но може да бъде използван и в центъра на защитата. Привличането му дава на дупничани допълнителни възможности в средата на терена и отбраната.


България
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