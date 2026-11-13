Александър Везенков: "Когато дойдох тук, никога не съм очаквал това да се случи"

Александър Везенков стана най-резултатният играч на Олимпиакос в историята на Евролигата. Българинът отбеляза 20 точки при победата над Дубай Баскет със 101:72 в 11-ия кръг на турнира и вече има 3569 точки в 251 мача.

Везенков изпревари досегашния рекордьор Василис Спанулис, който е реализирал 3552 точки в 282 срещи с екипа на гръцкия клуб. Постижението на българина дойде още в началото на двубоя, а Олимпиакос записа осмата си победа за сезона в Евролигата.

„Преди две или три седмици ме попитахте за Йоргос Принтезис, а сега трябва да поставя името си до това на Василис, едно от най-големите, дори най-голямото име в историята на Евролигата. Това е нещо специално“, заяви Везенков след мача.

Той подчерта, че индивидуалният рекорд не променя основната му цел. „Най-важното са отборните титли, а аз ще казвам това до края. Когато дойдох тук, никога не съм очаквал това да се случи“, каза баскетболистът.

Везенков благодари на Олимпиакос, на президентите на клуба и на семейството си за подкрепата, която е получил в различните етапи от кариерата си. През миналия сезон той беше избран за най-полезен играч в Евролигата за втори път в кариерата си.

Следващият двубой на Олимпиакос ще бъде срещу Арис на 15 ноември в Солун. Начело на домакините е именно Василис Спанулис, чийто рекорд Везенков вече подобри.

„Знам, че Василис се радва за мен. Той ще се радва до неделя следобед. Знам, че след това няма да си говорим известно време, но най-важна е победата“, коментира българинът с усмивка.

Везенков допълни, че Олимпиакос не бива да прави крайни изводи нито след убедителната победа над Дубай Баскет, нито след загубата от Цървена звезда. „Не сме толкова добри, колкото показахме днес, но не сме и толкова слаби, колкото бяхме миналия петък. Трябва да сме постоянни“, каза той.