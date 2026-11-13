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Красимир Балъков сподели: Синът ми помогна Гиздол да дойде в ЦСКА
  Тема: Известни личности

Красимир Балъков сподели: Синът ми помогна Гиздол да дойде в ЦСКА

13 Ноември, 2026 16:48 433 2

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Футболната легенда отказа да разкрие подробности, но потвърди, че двамата със сина му помагат на клуба

Красимир Балъков сподели: Синът ми помогна Гиздол да дойде в ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Красимир Балъков потвърди, че синът му е помогнал за идването на Маркус Гиздол в ЦСКА. Футболната легенда обаче не даде подробности за конкретната му роля и заяви, че двамата подпомагат клуба без публичност.

„И синът ми, и аз винаги, с каквото можем, помагаме на ЦСКА, без да парадираме в публичното пространство“, каза Балъков.

По думите му подобна подкрепа е свързана не само с конкретния клуб, а и с желанието да се помага на българския футбол. Той посочи, че именно заради тази мотивация е работил като треньор в Локомотив София и Септември.

Балъков определи стила на Маркус Гиздол като агресивен. Според него германският треньор разчита на постоянен натиск срещу съперника и не му позволява спокойно да разиграва топката.

„Той изповядва агресивна преса спрямо противника. Това е неговата философия – Gegenpresse, както казват германците, или контрапреса“, заяви Балъков.

Той коментира и състоянието на националния отбор, като постави акцент върху отношенията между треньори и футболисти. Според него при Атанас Рибарски атмосферата в съблекалнята е по-добра, а изказванията на играчите след мачовете показват по-добра комуникация.

Балъков определи Александър Димитров като добър специалист, но каза, че между него и част от футболистите не се е получила необходимата връзка. Той добави, че оставката на Димитров не е доказателство за липса на треньорски качества.

Футболната легенда каза още, че би се върнал към треньорската професия, ако получи смислено предложение. В същото време той постепенно се насочва към роли, в които може да помага при избора на треньори и изграждането на цялостна футболна философия в клубовете.


България
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