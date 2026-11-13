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Ботев Враца и Септември не се победиха в Правец

Ботев Враца и Септември не се победиха в Правец

13 Ноември, 2026 17:08 73 0

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  • даниел генов-
  • български футбол

Мартин Петков се разписа за врачани

Ботев Враца и Септември не се победиха в Правец - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Враца и Септември София завършиха наравно 1:1 в контролна среща, проведена в Правец. Двата състава не успяха да си отбележат гол през първото полувреме, въпреки че врачани имаха добра възможност да открият резултата.

В 27-ата минута Мартин Смоленски центрира прецизно към Филип Гигов, който отправи удар с глава, но топката срещна напречната греда и резултатът остана непроменен.

След почивката наставникът на Ботев Тодор Симов извърши няколко промени в състава, а една от тях се оказа решаваща за попадението на врачани. В 65-ата минута Даниел Генов изпрати топката в наказателното поле с центриране, а появилият се като резерва Мартин Петков се възползва от ситуацията и реализира за 1:0.

Септември обаче не се отказа и успя да избегне поражението в края на срещата. В 82-рата минута столичният тим стигна до изравнителен гол, с който бе оформено крайното 1:1.

Така двата отбора приключиха проверката в Правец без победител.


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