Майкъл Карик се сбогува с феновете на Манчестър Юнайтед: „Тази любов никога не умира“

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик отправи емоционално послание към привържениците на клуба след раздялата си с отбора. Англичанинът публикува отворено писмо, в което изрази признателността си към феновете и подчерта колко специално място заема „Олд Трафорд“ в живота му.

Началото на престоя на Карик начело на отбора бе обещаващо. В първите си 17 мача, в които изпълняваше ролята на временен наставник, той постигна 12 победи. През настоящия сезон обаче представянето на Юнайтед се влоши значително. След десет изиграни кръга тимът се оказа в опасната зона на класирането във Висшата лига, а победите в първенството бяха едва една.

Въпреки разочароващите резултати привържениците продължиха да демонстрират подкрепата си към Карик. Докато недоволството им бе насочено основно към собствениците и футболистите, името на вече бившия мениджър често звучеше от трибуните.

В своето обръщение той определи феновете на Манчестър Юнайтед като изключително специални хора и сподели колко голяма чест е било за него да ръководи клуба, към който изпитва силна привързаност.

„Имах огромната привилегия да водя Манчестър Юнайтед – футболния клуб, който обичам. Малцина получават възможността да изпитат подобно нещо и затова съм изключително благодарен“, написа Карик.

Той подчерта, че работата в Манчестър Юнайтед носи отговорност, която далеч надхвърля обичайните задължения на един мениджър. Според него клубът има собствена идентичност, изградена върху традиции, ценности и поведение, които трябва да бъдат уважавани и съхранявани.

Бившият наставник призна, че именно историята и културата на „червените дяволи“ са го вдъхновявали ежедневно. Най-голямата му благодарност обаче бе насочена към привържениците, които са останали зад него дори в трудните моменти.

„Искам да кажа огромно благодаря на феновете. Вие сте наистина специални и рядко срещани. Преживяхме прекрасни моменти през тази година, които ще останат в паметта ни. Най-хубавото за мен беше да виждам как толкова много от вас се наслаждават на тези мигове и си тръгват от стадиона с желание час по-скоро да се върнат отново. Исках да ви дам нещо в замяна. Тази любов никога не умира“, сподели Карик.

Той не подмина и незадоволителните резултати през последния период, които в крайна сметка доведоха до освобождаването му. Специалистът изрази признателност към феновете, че не са му обърнали гръб, въпреки трудностите.

„Знам, че напоследък не постигнахме резултатите, които бяха необходими, но вие продължихте да ми показвате любов и подкрепа. Това означава много повече от една или две победи. Именно тази вярност ви отличава и е една от причините да се влюбя в клуба преди толкова години“, добави англичанинът.

Карик отдели специално внимание и на хората, с които е работил ежедневно. Той благодари на треньорския си щаб за всеотдайността, лоялността и професионализма, както и на служителите зад кулисите, чийто труд често остава незабелязан от широката публика.

Бившият полузащитник отправи послание и към футболистите, като им пожела успех в бъдещите им предизвикателства.

В края на писмото си Карик подчерта, че раздялата с треньорския пост няма да промени отношението му към Манчестър Юнайтед. Той увери, че ще продължи да подкрепя отбора и ще остане свързан с клуба, който има огромно значение за живота му.

„Не желая нищо друго освен успех на Манчестър Юнайтед. Този клуб винаги ще бъде голяма част от мен и това никога няма да се промени. Ще се гордея, че съм имал възможността да допринеса за него. Оттук нататък ще бъда до вас, ще наблюдавам отбора отстрани и ще подкрепям момчетата“, завърши емоционалното си обръщение Майкъл Карик.