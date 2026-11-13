Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Добри новини за Ювентус: Кенан Йълдъз се завърна към пълноценните тренировки

Добри новини за Ювентус: Кенан Йълдъз се завърна към пълноценните тренировки

13 Ноември, 2026 17:43 30 0

  • ювентус-
  • кенан йълдъз-
  • лучано спалети-
  • серия а-
  • контузия-
  • възстановяване-
  • завръщане в игра-
  • монца-
  • рома-
  • турски национален отбор

Турският национал вече е преминал към по-интензивен етап от възстановяването си

Добри новини за Ювентус: Кенан Йълдъз се завърна към пълноценните тренировки - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кенан Йълдъз направи важна крачка към завръщането си в игра за Ювентус. Турският национал вече е преминал към по-интензивен етап от възстановяването си и е започнал активни тренировки, но от медицинския щаб на торинци няма да избързват с включването му в официални срещи.

Очакванията са 20-годишният футболист да бъде отново на разположение на треньора Лучано Спалети след около месец. Йълдъз претърпя операция на 31 август, след като получи фрактура на петата метатарсална кост на лявото ходило.

Първите два месеца от рехабилитацията си нападателят прекара в родния си град Регенсбург. Преди около две седмици той се завърна в Торино, където продължава възстановителната си програма. Състоянието му дава положителни сигнали, но в клуба са категорични, че няма да рискуват преждевременното му завръщане.

Наставникът Лучано Спалети очаква с нетърпение отново да разполага с турския талант, но най-важното за Ювентус е играчът да бъде напълно възстановен. Като възможни дати за първата му поява на терена се посочват двубоят срещу Монца на 14 декември или гостуването на Рома пет дни по-късно.

Заради контузията Йълдъз има ограничено участие през настоящата кампания. Той успя да запише минути единствено в първите два кръга на Серия А, когато Ювентус се изправи срещу Парма и Фрозиноне.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове