Добри новини за Ювентус: Кенан Йълдъз се завърна към пълноценните тренировки

Кенан Йълдъз направи важна крачка към завръщането си в игра за Ювентус. Турският национал вече е преминал към по-интензивен етап от възстановяването си и е започнал активни тренировки, но от медицинския щаб на торинци няма да избързват с включването му в официални срещи.

Очакванията са 20-годишният футболист да бъде отново на разположение на треньора Лучано Спалети след около месец. Йълдъз претърпя операция на 31 август, след като получи фрактура на петата метатарсална кост на лявото ходило.

Първите два месеца от рехабилитацията си нападателят прекара в родния си град Регенсбург. Преди около две седмици той се завърна в Торино, където продължава възстановителната си програма. Състоянието му дава положителни сигнали, но в клуба са категорични, че няма да рискуват преждевременното му завръщане.

Наставникът Лучано Спалети очаква с нетърпение отново да разполага с турския талант, но най-важното за Ювентус е играчът да бъде напълно възстановен. Като възможни дати за първата му поява на терена се посочват двубоят срещу Монца на 14 декември или гостуването на Рома пет дни по-късно.

Заради контузията Йълдъз има ограничено участие през настоящата кампания. Той успя да запише минути единствено в първите два кръга на Серия А, когато Ювентус се изправи срещу Парма и Фрозиноне.