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Кирил Десподов отказа вариант за ЦСКА

Кирил Десподов отказа вариант за ЦСКА

13 Ноември, 2026 17:57 313 3

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  • български национален отбор

Капитанът на България прие нов договор с ПАОК

Кирил Десподов отказа вариант за ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кирил Десподов почти сигурно ще продължи кариерата си в ПАОК, с което на практика отпада възможността да премине в ЦСКА през следващите два трансферни прозореца. Солунският клуб е предложил на българския национал нов контракт с продължителност от две години, а нападателят е приел условията.

Настоящото споразумение на Десподов с гръцкия тим е до лятото на 2027 година. В последните месеци обаче той отсъстваше от терените заради контузия, което породи спекулации, че може да се раздели с ПАОК и да се завърне в България като свободен агент, обличайки екипа на ЦСКА.

Изглежда, че ръководството на солунчани има различна оценка за бъдещето на футболиста и е убедено, че той все още може да бъде важна част от състава. Предложението за нов двегодишен договор е било прието от капитана на националния отбор, макар че според информацията около преговорите е имало разминаване относно срока на споразумението.

Откакто пристигна в ПАОК, Десподов е записал 121 мача с екипа на гръцкия клуб. В тях българинът е отбелязал 26 гола и е подал за още 26 попадения.


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