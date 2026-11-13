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Развръзката по делото срещу Манчестър Сити наближава: „Гражданите“ ще обжалват през декември

Развръзката по делото срещу Манчестър Сити наближава: „Гражданите“ ще обжалват през декември

13 Ноември, 2026 18:24 125 0

  • манчестър сити-
  • висша лига-
  • финансови нарушения-
  • обжалване-
  • чемпиъншип-
  • отнемане на точки

Независима комисия вече призна клуба за виновен по част от повдигнатите обвинения

Развръзката по делото срещу Манчестър Сити наближава: „Гражданите“ ще обжалват през декември - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-продължителните и мащабни казуси в английския и европейския футбол може да навлезе в решаващата си фаза. Манчестър Сити ще има възможност да представи официално своята защита в средата на декември в рамките на апелативното производство по обвиненията за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига. Това съобщава „Financial Times“.

Припомняме, че независима комисия вече призна клуба за виновен по част от повдигнатите обвинения. Сега ръководството на „гражданите“ ще се опита да оспори заключенията и да постигне отхвърляне на обвиненията. Очаква се изслушванията да продължат няколко дни.

Според информацията на изданието независимата комисия може да обяви решението си по жалбата в началото на следващата година. След това ще стане ясно и какви санкции евентуално ще бъдат наложени на английския шампион.

Ако процедурата се развие по този график, наказанието може да бъде обявено сравнително скоро след произнасянето по обжалването. Все още обаче няма яснота кога евентуалните санкции ще влязат в сила. Не е изключено и самото наказание да бъде оспорено, което би удължило допълнително процеса.

В Англия вече се обсъждат различни варианти за последствията за Манчестър Сити. Сред споменаваните сценарии е сериозно отнемане на точки, което би могло да доведе до изпадане на отбора от Висшата лига в Чемпиъншип. Възможно е към подобна санкция да бъде добавена и значителна финансова глоба.

Обсъжда се също вариант за допълнително отнемане на точки през следващия сезон. Подобна мярка би могла да направи незабавното завръщане на „гражданите“ в елита изключително трудно.

Към момента обаче тези варианти остават само спекулации. Окончателните последствия за клуба ще зависят от решението на комисията и от евентуалното развитие на последващи обжалвания.

Първоначалните очаквания бяха Висшата лига да настоява за по-бързо приключване на процедурата и налагане на санкции. Информацията на „Financial Times“ обаче очертава по-продължителен график, което означава, че окончателната развръзка по казуса може да се забави още.


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