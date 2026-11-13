Ямал и Оярсабал се връщат за Испания преди Англия

Ламин Ямал и Микел Оярсабал ще бъдат готови за неделния мач на Испания срещу Англия в Лигата на нациите. Двамата пропуснаха победата с 2:0 над Чехия, но селекционерът Луис де ла Фуенте потвърди, че ще се присъединят към състава и ще участват във вечерната тренировка.

Ямал остана в Барселона, за да се погрижи за контузия в коляното. Оярсабал пък беше в Сан Себастиан, където присъства на раждането на второто си дете.

„Ламин се чувства много добре и наистина няма търпение да се присъедини към състава. Микел също“, заяви Луис де ла Фуенте.

Селекционерът уточни, че единият футболист ще пристигне около обяд, а другият малко по-късно. И двамата обаче трябва да бъдат на разположение за тренировката на Испания.

Испания има преднина от три точки пред Англия в група 3 на Лига А. Победа или равенство в директния мач ще гарантира на испанците първото място.

Двата отбора вече си осигуриха участие в четвъртфиналите на турнира през пролетта. Сблъсъкът ще определи кой ще завърши начело в групата.