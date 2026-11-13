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Барселона осигури още 300 милиона евро за довършването на „Камп Ноу“

Барселона осигури още 300 милиона евро за довършването на „Камп Ноу“

13 Ноември, 2026 18:52 107 0

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  • монжуик

Голямата цел е до края на настоящия сезон да бъде завършен третият етаж на трибуните

Барселона осигури още 300 милиона евро за довършването на „Камп Ноу“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона приключи успешно емитирането на облигации на стойност 300 милиона евро, средствата от които ще бъдат използвани за финансиране на последните етапи от реконструкцията на „Камп Ноу“. Операцията е реализирана след получено одобрение от Националната комисия за пазара на ценни книжа, а инвестиционната банка „Goldman Sachs“ е ангажирана с пласирането на дълга.

Работата по обновяването на стадиона продължава, като следващата голяма цел е до края на настоящия сезон да бъде завършен третият етаж на трибуните. Едва след приключването на тази фаза ще започне изграждането на покривната конструкция.

Поставянето на покрива ще отнеме няколко месеца и ще създаде необходимост от нова временна промяна в домакинския стадион на каталунците. Очаква се тимът на Ханзи Флик отново да се премести на „Монжуик“ за периода на строителните дейности.

Според планирания график „Камп Ноу“ трябва да придобие окончателния си вид през януари или февруари 2028 година. Новото финансиране е поредната важна стъпка към завършването на мащабния проект.


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