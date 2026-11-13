УЕФА разказа вдъхновяващата история на Георги Лазаров: „Никога не се отказвайте от мечтите си“

УЕФА публикува специален материал, посветен на българския национал Георги Лазаров, в който европейската футболна централа разказва за трудностите, през които нападателят преминава по пътя си към професионалния футбол, и за силната му мотивация да преследва мечтите си.

За Лазаров първата повиквателна за мъжкия национален отбор на България е много повече от обикновено футболно постижение. Още когато е едва на два месеца, той губи слуха си, а от двегодишна възраст използва слухови апаратчета. Въпреки това предизвикателство българинът никога не се отказва от желанието си да изгради кариера в професионалния футбол.

В публикацията се отбелязва и важен избор, който Лазаров прави заради любовта си към играта. Той решава да не му бъдат поставяни импланти, тъй като според него това би могло да попречи на възможността му да стане професионален футболист.

„Да бъда повикан в мъжкия отбор на България е много специален момент както за мен, така и за цялото ми семейство, което винаги е било до мен и ме е подкрепяло през всички тези години“, споделя нападателят пред официалния сайт на УЕФА.

Историята на Лазаров вече се превръща във вдъхновение за много хора, а самият той използва възможността да отправи послание към младите, които се сблъскват с подобни трудности в живота си.

„Бих искал да кажа на всички тях само едно нещо – да продължават да мечтаят и да знаят, че животът е пълен с трудности, но най-важното е никога да не се отказват“, заявява българският национал.