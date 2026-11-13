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Иван Иванов направи обрат в Португалия и се класира за четвъртфиналите

Иван Иванов направи обрат в Португалия и се класира за четвъртфиналите

13 Ноември, 2026 19:28 51 0

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След неубедителното начало българинът постепенно намери играта си

Иван Иванов направи обрат в Португалия и се класира за четвъртфиналите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският талант Иван Иванов продължава успешното си участие на турнира на твърди кортове във Вале до Лобо, Португалия, с награден фонд от 30 000 долара. Националът на България за Купа „Дейвис“ си осигури място сред най-добрите осем в надпреварата след волева победа в три сета.

18-годишният варненец, който е поставен под №7 в основната схема, трябваше да преодолее изоставане, за да стигне до успеха срещу представителя на домакините Жоао Домингеш. Иванов загуби първата част с 2:6, но показа характер и обърна развоя на срещата след 6:2 и 6:3 в следващите два сета. Двубоят продължи 1 час и 57 минути.

След неубедителното начало българинът постепенно намери играта си и изравни резултата с категорично представяне във втория сет. В решителната част Иванов продължи да диктува темпото, реализира пробив още в началото и спечели три поредни гейма. Домингеш не успя да се върне в мача, а варненецът затвори двубоя при 6:3.

В спор за място на полуфиналите Иван Иванов ще срещне третия поставен Павел Лагутин от Русия. Руснакът заема 390-о място в световната ранглиста на АТП, докато българският тенисист е №459.


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