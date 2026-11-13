Маурисио Почетино се разчувства при раздялата със САЩ: „Не можеш да откажеш на Манчестър Юнайтед“

Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино призна, че решението да напусне националния отбор на САЩ е било изключително трудно за него. Аржентинският специалист заяви, че изпитва съжаление за раздялата с американския тим, но е приел предложението на „червените дяволи“, защото подобна възможност не се появява често в кариерата на един треньор.

По-рано в петък от „Олд Трафорд“ официално обявиха, че са постигнали договорка с Почетино да поеме отбора от 18 ноември. Така предстоящите двубои срещу Хаити от плейофите в Лигата на нациите на КОНКАКАФ ще бъдат последните му начело на американския национален тим.

На пресконференцията преди гостуването на Хаити аржентинецът трудно скри емоциите си и призна, че това е най-тежкото решение в професионалния му път досега.

„Трудно ми е да говоря сега. Твърде емоционален съм. Трудно взех това решение, защото е най-трудното в цялата ми кариера“, сподели Почетино пред журналистите.

Той подчерта, че в професионалния футбол понякога трябва да се вземат решения, свързани с личните амбиции и възможностите за развитие.

„Ние обаче сме професионалисти и се опитваме да сбъднем мечтите си“, добави специалистът, който не успя да прикрие вълнението си.

Почетино разкри още, че въпреки скорошния си договор с Американската футболна федерация до 2030 година, всички в организацията са разбрали причините за избора му.

„Вярно е, че наскоро подписах договор до 2030 година, но хората в Американската федерация са наясно, че възможности като тази не идват толкова често в живота. Не можеш да откажеш на Манчестър Юнайтед“, заяви аржентинецът.

Mauricio Pochettino was in tears at his USA press conference after saying leaving to take the Man Utd job is one of the most difficult decisions of his career 😢 https://t.co/bPaAxNuMDs — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 13, 2026