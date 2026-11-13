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Маурисио Почетино се разчувства при раздялата със САЩ: „Не можеш да откажеш на Манчестър Юнайтед“

Маурисио Почетино се разчувства при раздялата със САЩ: „Не можеш да откажеш на Манчестър Юнайтед“

13 Ноември, 2026 19:47 143 1

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На пресконференцията преди гостуването на Хаити аржентинецът трудно скри емоциите си

Маурисио Почетино се разчувства при раздялата със САЩ: „Не можеш да откажеш на Манчестър Юнайтед“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино призна, че решението да напусне националния отбор на САЩ е било изключително трудно за него. Аржентинският специалист заяви, че изпитва съжаление за раздялата с американския тим, но е приел предложението на „червените дяволи“, защото подобна възможност не се появява често в кариерата на един треньор.

По-рано в петък от „Олд Трафорд“ официално обявиха, че са постигнали договорка с Почетино да поеме отбора от 18 ноември. Така предстоящите двубои срещу Хаити от плейофите в Лигата на нациите на КОНКАКАФ ще бъдат последните му начело на американския национален тим.

На пресконференцията преди гостуването на Хаити аржентинецът трудно скри емоциите си и призна, че това е най-тежкото решение в професионалния му път досега.

„Трудно ми е да говоря сега. Твърде емоционален съм. Трудно взех това решение, защото е най-трудното в цялата ми кариера“, сподели Почетино пред журналистите.

Той подчерта, че в професионалния футбол понякога трябва да се вземат решения, свързани с личните амбиции и възможностите за развитие.

„Ние обаче сме професионалисти и се опитваме да сбъднем мечтите си“, добави специалистът, който не успя да прикрие вълнението си.

Почетино разкри още, че въпреки скорошния си договор с Американската футболна федерация до 2030 година, всички в организацията са разбрали причините за избора му.

„Вярно е, че наскоро подписах договор до 2030 година, но хората в Американската федерация са наясно, че възможности като тази не идват толкова често в живота. Не можеш да откажеш на Манчестър Юнайтед“, заяви аржентинецът.



САЩ
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