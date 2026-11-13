Яник Синер призна за тежкия период заради контузията: „Трудно ми е да гледам как другите играят“

Яник Синер призна, че принудителното му отсъствие от тенис кортовете се отразява сериозно на настроението му. Италианецът не е играл от юли заради травма в коляното, а една от най-трудните части от възстановяването му е да наблюдава как останалите състезатели продължават да се състезават, докато той няма тази възможност.

Световният тенисист се надява да се завърне в игра за Откритото първенство на Австралия, но засега основният му приоритет е да не натоварва излишно контузеното коляно и да се възстанови напълно.

В поредицата си в YouTube „Jannik Sinner Unfiltered - Health & Recovery“ италианецът разказа за ограниченията, с които се сблъсква в ежедневието си заради травмата.

„Най-неприятното е, че не мога да играя тенис. Животът ми извън спорта е доста ограничен, защото не мога да правя много неща, на които се наслаждавам. Просто искам да пазя коляното си възможно най-много“, сподели Синер.

Той не скри и разочарованието си от факта, че трябва да остане извън корта, докато конкурентите му продължават с участията си в турнирите.

„Не искам да лъжа – трудно ми е да гледам как другите играят, а аз не мога да го правя“, добави италианецът.