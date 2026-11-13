Микела Персико проговори за раздялата с Даниеле Ругани: Изневяра е сложила край на брака им

След месеци на слухове и медийни спекулации около личния ѝ живот, известната италианска спортна журналистка Микела Персико реши да разкрие своята истина за раздялата със защитника на Ювентус Даниеле Ругани. Като гост в телевизионното предаване на Катерина Баливо, тя официално потвърди, че изневяра от страна на футболиста е основната причина за края на дългогодишната им връзка.

Доказателства без място за съмнение

Според разказа на Персико бранителят на „бианконерите“ така и не е признал за своята невярност. Въпреки мълчанието му, журналистката е стигнала до категоричната увереност, че в отношенията им се е намесил трети човек. Тя сподели, че е събрала доказателства, които по собствените ѝ думи „не оставяли никакво място за интерпретации“, макар самоличността на другата жена да остава в тайна.

Фокус върху общия им син

Микела Персико и Даниеле Ругани бяха заедно от 2016 година, а през 2020 година се роди техният син Томазо. Въпреки болезнените разкрития и емоционалния срив от разпадането на семейството, италианката подчерта, че днес двамата поддържат спокойни и цивилизовани отношения. Основен приоритет и за двамата остава възпитанието и спокойствието на детето им.