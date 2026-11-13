Флавио Коболи бил на крачка от предложение към Фереро: „Той е най-добрият треньор в света“

Италианският тенисист Флавио Коболи разкри, че сериозно е обмислял възможността да покани Хуан Карлос Фереро в своя треньорски екип. Испанският специалист, който изгради успешното партньорство с Карлос Алкарас, е бил сред желаните от Коболи наставници, но италианецът така и не събрал смелост да му изпрати съобщение.

„Винаги сме говорили, че ако Хуан Карлос се освободи, задължително трябва да опитаме да влезем в контакт с него. Почти му изпратих съобщение, но в последния момент така и не събрах смелост да го направя“, разказа Коболи пред „Corriere della Sera“.

Италианецът не скри високото си мнение за работата на Фереро и го определи като най-добрия треньор в света. Според него испанецът притежава рядката способност да помага на своите състезатели да развиват потенциала си и да стават по-добри.

„Хуан Карлос Фереро е най-добрият треньор в света. Да го помоля да стане мой треньор ми се струваше нещо невероятно, нещо твърде специално. Той е като Карло Анчелоти и Пеп Гуардиола – винаги помага на своите възпитаници да станат по-добри“, заяви световният №6.

Въпреки интереса към испанския специалист, Коболи е категоричен, че на този етап е доволен от хората, с които работи. След опити за сътрудничество с различни наставници той смята, че вече е намерил правилната формула за своя екип.

„Опитвахме да работим с много други треньори, но все нещо не се получаваше. Мисля, че в момента имам перфектния екип. Вече не търся никого. Категорично през следващия сезон няма да имам нови хора в екипа“, допълни италианецът.