Мария Луиза Якобели нагорещи мрежата с провокативно деколте

Италианската спортна журналистка Мария Луиза Якобели отново привлече вниманието в социалните мрежи с публикация, която предизвика вълна от реакции сред последователите ѝ.

Красавицата заложи на дръзка визия с дълбоко деколте и чаровна усмивка, а снимките бързо събраха множество коментари и реакции от феновете. Якобели за пореден път показа, че умее да привлича вниманието както с работата си в спортната журналистика, така и с присъствието си в социалните мрежи.