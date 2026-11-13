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Мария Луиза Якобели нагорещи мрежата с провокативно деколте

Мария Луиза Якобели нагорещи мрежата с провокативно деколте

13 Ноември, 2026 22:56 457 11

  • мария луиза якобели-
  • спортна журналистика-
  • италия-
  • социални мрежи

Красавицата заложи на дръзка визия

Мария Луиза Якобели нагорещи мрежата с провокативно деколте - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Италианската спортна журналистка Мария Луиза Якобели отново привлече вниманието в социалните мрежи с публикация, която предизвика вълна от реакции сред последователите ѝ.

Красавицата заложи на дръзка визия с дълбоко деколте и чаровна усмивка, а снимките бързо събраха множество коментари и реакции от феновете. Якобели за пореден път показа, че умее да привлича вниманието както с работата си в спортната журналистика, така и с присъствието си в социалните мрежи.




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