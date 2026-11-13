„Герена“ може да премине в ръцете на ОСК „Левски“ за 10 години без търг и конкурс

Спортният комплекс „Герена“ в столичния квартал „Подуяне“ може да бъде предоставен за безвъзмездно ползване на Обединен спортен клуб „Левски София“ за период от 10 години. Това предвижда доклад, внесен на 12 ноември в Столичния общински съвет от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и общинския съветник Вили Лилков. Предложението е комплексът да бъде предоставен без провеждане на търг или конкурс.

Става въпрос за общински имот с площ от 20 458 квадратни метра, разположен на улица „Тодорини кукли“ №47, заедно с три сгради. Основната спортна постройка е със застроена площ от 8098 кв. м и разполага със зали за баскетбол, гимнастика, борба, бокс, самбо, джудо, карате, гребане и други спортни дисциплини. В имота има още обслужващо помещение и сграда, предназначена за обществено хранене и възстановяване на спортисти.

За да стане възможно предоставянето, първо трябва да бъде променен статутът на имотите – от публична в частна общинска собственост. Столична община ще запази собствеността си върху комплекса, а на ОСК „Левски София“ ще бъде учредено безвъзмездно право на ползване.

Според информацията в доклада сдружението обединява 24 спортни клуба, в които работят 124 квалифицирани треньори. В тяхната тренировъчна и състезателна дейност участват над 2300 картотекирани спортисти, сред които 179 национални състезатели.

От ОСК „Левски София“ са поискали дългосрочно уреждане на отношенията по използването и стопанисването на комплекса. Съоръжението има дългогодишна история като база за подготовка на спортисти и за провеждане на учебни занимания на 166. Спортно училище „Васил Левски“.

Проектът за решение предвижда и конкретни ангажименти за бъдещия ползвател. Сдружението ще трябва да покрива всички текущи разходи, включително за електроенергия, вода, отопление, охрана, почистване, поддръжка и аварийни ремонти.

По-мащабни строителни дейности, реконструкции и преустройства ще могат да бъдат извършвани единствено след предварително писмено съгласие от Столична община. Всички подобрения, направени в комплекса, ще останат собственост на общината, като сдружението няма да има право да иска финансово обезщетение за тях.

Сред останалите задължения са ежегодното застраховане на сградите в полза на общината, както и плащането на дължимите местни данъци и такси. В проекта изрично е записано, че имотите не могат да бъдат отдавани под наем, преотстъпвани или предоставяни за ползване на трети лица. При неспазване на тези условия Столична община ще има право да прекрати договора предсрочно.

Спортният комплекс „Герена“ стана собственост на Столична община в края на 2024 година, когато държавата го прехвърли безвъзмездно заедно със стадион „Георги Аспарухов“.

За приемането на предложението е необходимо квалифицирано мнозинство от две трети от общинските съветници. Докладът е включен като пета точка в дневния ред на заседанието на СОС на 19 ноември. При положително гласуване следва да бъдат издадени нови актове за частна общинска собственост и да бъде сключен договор за учредяване на правото на ползване.