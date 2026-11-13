Тейлър Фриц стигна финала в Стокхолм

Тейлър Фриц се класира за финала на турнира на твърда настилка в Стокхолм, след като победи Лоренцо Музети с 6:4, 6:2. Полуфиналът продължи малко повече от час.

Американецът, който е световен №10 и водач в основната схема, не даде сет на съперника си. Фриц спечели и двата мача, които изигра по пътя към финала, след като достигна четвъртфиналите без игра заради отказването на Холгер Руне заради контузия.

Мачът в Стокхолм беше девети между Фриц и Музети на професионално ниво. Американецът записа четвъртия си успех срещу италианеца, който е поставен под №3 и заема 25-о място в световната ранглиста.

В битката за титлата Фриц ще се изправи срещу Тиаго Агостин Тиранте. Аржентинецът е 51-и в света и ще бъде съперник на водача в схемата във финала на турнира.